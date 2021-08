Giacomo Czerny, protagonista dell'ultima edizione di Uomini e donne nelle vesti di tronista, in queste ore ha raccontato sui social una disavventura che lo ha visto protagonista in prima persona. Il ragazzo ha ammesso di essersi reso protagonista di una brutta figura in vacanza, aggiungendo di essere realmente mortificato per quanto fosse accaduto.

La gaffe dell'ex tronista Giacomo

Nel dettaglio, dopo l'esperienza a Uomini e donne, Giacomo si sta godendo la sua favola d'amore con la dolce Martina Grado, la ragazza che ha conosciuto proprio nel programma dei sentimenti di Canale 5.

I due sono in vacanza insieme in Sardegna, come testimoniato dagli scatti e dalle stories che in questi giorni hanno condiviso sui loro profili social.

Ed è proprio su Instagram che, l'ex tronista ha voluto rendere partecipi i fan della brutta figura che ha fatto, in seguito alla quale si è sentito in forte imbarazzo.

'Sono mortificato', ammette Giacomo Czerny

"Ho fatto un rutto perché ho digerito, solo che è venuto troppo forte e una coppia francese a metri di distanza, si è messa a ridere", ha dichiarato Giacomo nelle stories pubblicate su Instagram.

"Anche Martina rideva. Ho fatto una brutta figura, sono mortificato", ha ammesso Giacomo aggiungendo che questa vacanza per lui sarà indimenticabile.

Per la prima volta, infatti, ha avuto la possibilità di fare un'esperienza viaggiando in camper e vivere così "on the road" assieme alla sua fidanzata.

"Una delle esperienze più belle che abbia fatto. Era come lo sognavo", ha ammesso Giacomo sul suo profilo ufficiale Instagram.

Nonostante la gaffe, quindi, tra Giacomo e Martina tutto prosegue nel migliore dei modi e recentemente i due hanno ammesso che il loro sogno è anche quello di poter pensare a costruire qualcosa di bello insieme.

Il 'no' di Giacomo alla proposta lavorativa di Maria De Filippi

Di sicuro, dal prossimo settembre, Giacomo non farà parte dello staff di Maria De Filippi. La conduttrice di Uomini e donne, durante la registrazione della scelta, aveva annunciato al pubblico di aver offerto a Giacomo una proposta di lavoro nella redazione del programma, come videomaker.

La conduttrice, infatti, apprezzò moltissimo la bravura e l'ingegno del tronista nel suo lavoro, motivo per il quale avrebbe volito nella sua squadra. Giacomo, che in quell'occasione chiese a Maria De Filippi un po' di tempo per riflettere, ha fatto sapere di aver rifiutato la proposta.

L'ex tronista ha ammesso di voler seguire altri suoi progetti e per questo motivo non ha accettato l'offerta lavorativa di "mamma Maria", che ha ringraziato moltissimo per la possibilità che gli aveva concesso.

Il possibile ritorno della coppia Giacomo-Martina a U&D

Tuttavia, in vista dell'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, che tornerà in onda dal 13 settembre in poi su Canale 5, non si esclude che la coppia Giacomo-Martina possa tornare di nuovo in studio.

Come è già successo nelle edizioni precedenti del programma, anche quest'anno la De Filippi potrebbe accogliere in trasmissione le coppie che si sono formate lo scorso anno.

In questo caso, quindi, Giacomo e Martina potrebbero rimettere piede in studio assieme all'altra coppia composta da Davide e Chiara, nata sempre nella passata stagione del dating show dei sentimenti Mediaset.