In Una vita le prossime puntate vedranno l'inizio del processo contro Genoveva per l'omicidio di Marcia. Salmeron grazie all'aiuto di Javier Velasco riuscirà a farla franca, almeno per il momento, visto che verrà dichiarata innocente dal giudice. La donna tornerà a testa alta nel quartiere decisa a rifarsi una vita e, accanto a lei, ci sarà sempre Velasco il quale non nasconderà di essere attratto da lei.

In Una vita inizia il processo contro Genoveva

In Una vita arriverà il momento dell'inizio del processo per l'omicidio di Marcia e che vedrà come imputata Genoveva Salmeron.

La donna si ritroverà di fronte al giudice dopo aver perso il bambino che attendeva e che l'ha resa ancora più combattiva e assetata di vendetta. Genoveva infatti, vorrà rovinare Felipe, ritenuto responsabile di tutto ciò che le sarà accaduto. Ad essere accanto alla donna ci sarà l'avvocato Velasco, il quale non nasconderà il fatto di provare attrazione per lei.

Genoveva ricatta Laura, la domestica testimonia il falso in tribunale

Velasco nel corso del processo cercherà di mettere con le spalle al muro i testimoni dell'accusa e grazie al suo aiuto, Genoveva riuscirà a ottenere anche l'alleanza di Laura. La domestica infatti, verrà ricattata da Salmeron e pertanto sarà costretta a cambiare la sua testimonianza in tribunale in favore di Genoveva.

Inevitabilmente, il volta faccia di Laura farà andare su tutte le furie Felipe il quale verrà screditato di fronte alla stampa. Alvarez Hermoso inoltre, aggredirà in pubblico la domestica e ciò non farà che peggiorare la sua situazione, facendo di fatto il gioco di Genoveva la quale continuerà a farsi passare come una vittima.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Genoveva viene dichiarata innocente e torna vittoriosa ad Acacias

Il processo sembrerà non mettersi bene per Felipe, il quale deciderà di testimoniare. Nonostante ciò, nel corso delle prossime puntate di Una vita, i telespettatori vedranno che il giudice dichiarerà Genoveva innocente. A questo punto, Felipe sarà ancora più furioso e perderà il controllo in pubblico danneggiando ulteriormente la sua immagine.

Alvarez Hermoso comunque, non vorrà arrendersi, così come Mendez. Genoveva invece, tornerà trionfante ad Acacias, mettendo da parte anche il risentimento nei confronti dei vicini. La donna vorrà ricostruirsi una nuova vita e, nel frattempo, festeggerà insieme a Velasco la prima vittoria ottenuta in tribunale. Dando a uno sguardo a ciò che andrà in onda prossimamente su Canale 5, tra i due ci sarà un momento di passione anche se si intuirà che da parte della dark lady non vi sarà un reale interesse, ma solo il tentativo di sfruttare l'avvocato per raggiungere i suoi scopi.

Per non perdere nulla di questa intricata story line, si ricorda che la soap tv ambientata ad Acacias va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10.