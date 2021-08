Mercoledì 11 agosto, su Fox Türkiye, andrà in onda un nuovo appuntamento con Sen Çal Kapımı, la Serie TV con protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. Nella puntata 48 i telespettatori assisteranno al matrimonio tra Eda e Serkan, ma la serenità della coppia verrà scossa dall'arrivo di alcuni problemi all'Art Life. Serkan ce la metterà tutta per salvare la sua amata azienda, ma dovrà fare degli enormi sacrifici.

Il matrimonio di Eda e Serkan

Nella puntata 48 di Sen Çal Kapımı, finalmente Eda e Serkan convoleranno a nozze dopo un'inaspettata proposta di matrimonio, che porterà a una cerimonia ancora più inattesa, visto che i due si sposeranno, davanti a parenti e amici, qualche istante dopo la proposta.

Per la coppia potrebbe essere il raggiungimento della tanto agognata serenità, ma purtroppo non sarà così. Infatti, come un fulmine a ciel sereno, arriveranno dei problemi all'Art Life.

La richiesta di Deniz

I problemi economici dell'Art Life piomberanno all'improvviso nella vita di Eda e Serkan. Infatti l'azienda non se la sta passando per niente bene e al più presto si dovrà trovare una soluzione per cercare di salvare "la baracca".

L'ancora di salvezza potrebbe essere Deniz. La ricca albergatrice, infatti, potrebbe aiutare l'Art Life a rimanere in vita. Non è però tutto oro quello che luccica: la ragazza in cambio del suo aiuto, vista la sua ossessione per Serkan, gli chiederà di passare una notte in albergo con lei e addirittura di dormire nella stessa stanza, ma come la prenderà Eda?

Serkan pensa che Eda sia 'avara'

Eda, ovviamente, sarà gelosa del morire al solo pensiero che suo marito stia accanto a Deniz. Il solo fatto che lei possa stargli vicino e addirittura provare a baciarlo la farà rabbrividire. Per il bene dell'azienda, però, accetterà questo incontro.

Visto che anche la famiglia, ormai, navigherà in cattive acque, la ragazza inizierà a controllare il bilancio famigliare.

In fondo devono pensare anche al futuro della piccola Kiraz, ma Serkan non vedrà di buon occhio l'atteggiamento della moglie, anzi, la definirà una persona "avara". La stessa cosa, invece, non si potrà dire della piccola Kiraz, che sarà disposta a cedere i suoi piccoli risparmi al padre pur di aiutarlo in questo brutto momento.

Il sacrificio di Serkan

Serkan riuscirà a salvare le sorti dell'Art Life? Sicuramente ce la metterà tutta, ma dovrà tener conto del fatto che in ballo ci saranno enormi sacrifici e come preannunciano le anticipazioni della puntata 48 di Sen Çal Kapımı, la cosa più grande che Serkan dovrà sacrificare, per il lavoro, sarà l'amore.

L'appuntamento con Sen Çal Kapımı è per mercoledì 11 agosto su Fox Türkiye. La serie tv è visibile anche dall'Italia, in live streaming, sul canale Youtube e sul sito ufficiale della rete.