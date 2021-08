La puntata 48 di Sen Çal Kapımı, in onda l'11 agosto, non solo vedrà in scena il matrimonio tra Eda e Serkan, ma anche il possibile fallimento dell'Art Life. Solo una persona potrà salvare 'la vita' dell'azienda, che ormai è appesa a un filo, ovvero Deniz.

Il fallimento dell'Art Life

Nel primo promo della puntata 48 di Sen Çal Kapımı si era già intuita la possibilità del presunto fallimento dell'Art Life. Infatti la piccola Kiraz, parlando con il papà, gli ha detto di prendere i suoi risparmi, perché la sua azienda ormai stava fallendo. Con il secondo promo pubblicato nella serata del 7 agosto si è avuta la certezza di tutto.

L'Art Life, infatti, sarà prossima al fallimento e solo una persona potrà salvare tutta la baracca: Deniz. La donna, oltre a essere benestante, stravede anche per Serkan e senza la sua firma potrebbe arrivare la fine per lo studio di architettura e interior design di Bolat.

Deniz può salvare l'Art Life

La firma di Deniz, però, non arriverà facilmente e la donna farà una richiesta specifica a Serkan: vorrà stare da sola con lui non solo nello stesso albergo, ma anche nella stessa camera. Eda, con fatica, accetterà questo incontro, perché saprà benissimo che solo con la collaborazione di Deniz, l'Art Life può tornare ai successi di un tempo. Quindi accettare la situazione, teoricamente, sarà facile, ma quando Serkan sarà da solo con Deniz, Eda impazzirà di gelosia: non vorrà assolutamente che la donna si avvicini a suo marito.

A ogni modo la ragazza sa quanto è importante l'Art Life per il suo Serkan. Lo ama tanto e sa che nulla potrà intromettersi nel loro matrimonio, per questo gli dirà di pensare al suo lavoro.

Il matrimonio di Eda e Serkan

Intanto Eda e Serkan, sempre nella puntata 48 di Sen Çal Kapımı, convoleranno a nozze. Ebbene sì, nel finale della puntata 47 le ha fatto la proposta e le ha fatto subito trovare parenti, amici e un celebrante pronto per sposarli.

Così, dopo tante peripezie, i due inizieranno la loro vita come marito e moglie, che non si rivelerà per niente facile.

Viste le difficoltà economiche che sta attraversando l'azienda, Eda inizierà a essere un po' più parsimoniosa, cercando di risparmiare sulle spese e questo aspetto non piacerà per niente a Serkan, che arriverà a definire la moglie "avara".

Eda e le preoccupazioni in merito all'economia della famiglia

Eda, dal canto suo, non ci troverà nulla di male nel cambiare atteggiamento dopo le nozze, in fondo bisogna pensare anche per il bene e il futuro della piccola Kiraz.

Come andrà a finire la vicenda? L'appuntamento con la puntata 48 di Sen Çal Kapımı è per mercoledì 11 agosto su Fox Türkiye a partire dalle 19 ora locale (20 ora italiana). Il canale è visibile anche dall'Italia, gratuitamente, sul sito ufficiale della rete e in live streaming su Youtube.