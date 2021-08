E' tempo di nuove avventure professionali per Can Yaman, l'attore più amato del momento, protagonista di diverse serie televisive turche che hanno spopolato anche in Italia. Prossimamente, il divo turco sarà protagonista di una nuova fiction destinata alla prima serata di Canale 5, che lo vedrà recitare in coppia con un altro volto giovane molto amato dal pubblico. Trattasi dell'attrice ed ex Miss Italia, Francesca Chillemi, con la quale Can Yaman ha avuto già modo di lavorare insieme lo scorso anno.

Nuova fiction per Can Yaman su Canale 5

Nel dettaglio, le ultime indiscrezioni sul futuro professionale di Can Yaman, rivelano che l'attore turco sarà tra i protagonisti di "Viola come il mare", la nuova fiction destinata alla prima serata di Canale 5, dove sarà il protagonista maschile.

Al suo fianco ci sarà Francesca Chillemi che debutterà per la prima volta in una Serie TV Mediaset, dopo il successo ottenuto negli anni precedenti sui canali Rai.

Per Can Yaman e Francesca Chillemi, però, non sarà la prima volta che si ritroveranno a lavorare insieme sullo stesso set di una fiction.

Lo scorso anno, infatti, la coppia Can-Francesca si è ritrovata a lavorare insieme per l'ultimo episodio della stagione di Che Dio ci aiuti, la fortunatissima fiction del prime time di Rai 1.

La coppia Francesca Chillemi - Can Yaman debutta sulle reti Mediaset

In quel contesto, la Chillemi era una delle protagoniste assolute della serie campione di ascolti con Elena Sofia Ricci, mentre Can Yaman aveva preso parte alla puntata finale nelle vesti di guest-star.

Questa volta, invece, nella nuova fiction destinata alla prima serata di Canale 5 per la stagione tv 2022, Can e la sua partner femminile si ritroveranno ad essere i protagonisti al 100%, pronti a tenere in mano le redini di questa nuova serie che si preannuncia già attesissima dai numerosi fan dell'attore turco.

Dopo il successo riscontrato con le serie turche, tra cui DayDreamer - Le ali del sogno e Mr Wrong - Lezioni d'amore, Can Yaman riuscirà ad ottenere il boom di ascolti anche con questo prodotto tutto italiano, prodotto da Lux Vide?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si parla già di rottura tra Can e Diletta Leotta

In attesa di avere ulteriori dettagli su questa nuova fiction Mediaset, l'attore turco continua ad essere anche al centro dell'attenzione per la sua chiacchieratissima storia d'amore con Diletta Leotta.

Ormai, da diverse settimane, i due non appaiono più insieme felici e sorridenti mentre si godono le loro vacanze.

Il motivo potrebbe avere a che fare con una crisi in corso tra i due protagonisti del gossip di questa estate, al punto che non si esclude neppure una rottura definitiva a pochi mesi dall'inizio di questa relazione.