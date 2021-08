Dopo la proposta di matrimonio di Serkan per Eda, largamente annunciata per la puntata 47 di Sen Çal Kapımı, nella numero 48 che andrà in onda mercoledì 11 agosto, la coppia convolerà finalmente a nozze davanti a parenti e amici. Dopo la cerimonia, però, le cose non si riveleranno completamente facili e tra i due nasceranno le prime incomprensioni.

La proposta di matrimonio di Serkan per Eda

Dopo varie peripezie, durante la puntata 47 di Sen Çal Kapımı, Serkan ha chiesto finalmente in sposa Eda. Nonostante l'intromissione di parenti e amici, il ragazzo è riuscito a fare una sorpresa alla sua amata.

Recatosi insieme a lei in un luogo misterioso, l'architetto si è inginocchiato davanti a lei e le ha chiesto di diventare sua moglie. La risposta di Eda non si è fatta attendere, infatti la giovane, con la voce rotta dall'emozione, gli ha risposto di "sì" e i due hanno consolidato la loro unione con un bacio appassionato.

Ovviamente è arrivato anche il momento dell'anello e Serkan, grazie alle sue doti di illusionista, l'ha fatto comparire da dietro l'orecchio della sua futura moglie. L'anello è uguale a quello che l'architetto ha regalato a Eda quando si sono fidanzati per la prima volta, per finta e sotto contratto: un bel diamante rosa a forma di fiore, il preferito di Eda. Le sorprese, però, non sono finite qui.

Appena dopo la proposta da dietro una siepe è spuntata la piccola Kiraz, tutta vestita di bianco e con un bouquet in mano. Serkan, infatti, ha fatto molto di più: non ha voluto più aspettare oltre e vuole sposare la sua Eda subito. Così ha organizzato tutto per celebrare le nozze, invitando i parenti e gli amici più cari.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il matrimonio di Eda e Serkan

Quindi cosa succederà nella puntata 48 di Sen Çal Kapımı? Eda e Serkan, finalmente, pronunceranno il fatidico "sì". Dopo mille disavventure, e per la gioia dei fan degli EdSer, i due diventeranno marito e moglie. Anche se le cose si riveleranno un po' più complicate del previsto.

Infatti Serkan noterà dei cambiamenti in Eda e la vedrà come una persona completamente diversa, arrivando a definirla addirittura "avara".

Infatti, tramite il promo ufficiale, si nota la preoccupazione di Eda per quanto riguarda il lato economico. Anche la piccola Kiraz penserà che il padre non abbia i soldi necessari perché la sua azienda è fallita, così gli donerà i suoi risparmi. Per Eda il modo di pensare di una persona, in merito al lato finanziario, può cambiare dopo il matrimonio; mentre Engin penserà, addirittura, che Eda abbia sposato Serkan per "pura vendetta".

Il cambiamento di Eda

L'architetto noterà che Eda è strana anche per un'altra ragione. Infatti le dirà che si recherà in hotel insieme a Deniz, donna di cui è enormemente gelosa, e la sola reazione che avrà sarà di condiscendenza.

Cosa succederà alla nuova coppia di sposini? La risposta nella puntata 48 di Sen Çal Kapımı, in onda mercoledì 11 agosto su Fox Türkiye.