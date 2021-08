La puntata 49 di Sen Çal Kapımı potrebbe riservare diverse sorprese ai fan della serie. Infatti dopo il matrimonio tra Eda e Serkan e la dimostrazione d'amore di lui, ovvero di rinunciare alla sua Art Life per appoggiare il progetto di Eda in Italia, in casa Bolat potrebbe arrivare una piccola novità, ovvero un altro bambino.

Serkan rinuncia all'Art Life per amore di Eda

Una puntata emozionante la 48 di Sen Çal Kapımı, quella che ha visto la celebrazione del matrimonio tra Eda e Serkan. #AşkKazandı, ovvero "l'amore ha vinto", questo è l'hashtag che ha accompagnato i fan della serie durante la messa in onda della puntata, che ha visto anche l'Italia come protagonista.

Infatti Eda e Serkan, per la luna di miele, sono andati a Portofino. Ovviamente tali scene non sono state girate in Italia, anche se i fan avrebbero voluto.

La puntata ha visto anche Serkan affrontare i problemi con l'Art Life. L'azienda, infatti, ha rischiato il fallimento e all'inizio si pensava che l'albergatrice Deniz avrebbe potuto salvare lo studio di architettura, ma alla fine non è stato così. Serkan si è trovato davanti a un bivio: scegliere la sua Art Life o appoggiare Eda nel suo progetto in Italia. Alla fine, il protagonista maschile della serie, ha dimostrato di non essere più il "robot" di una volta che pensa solo al lavoro.

Serkan, infatti, ha scelto di abbandonare l'Art Life per appoggiare e finanziare il progetto in Italia di Eda e per questo motivo ha deciso di vendere le sue quote societarie.

Ovviamente in questo modo è riuscito a salvare anche il suo caro studio di architettura, ma come andranno le cose adesso? Serkan a chi avrà venduto le quote della sua società?

Il dubbio sulla gravidanza di Eda

Nella puntata 49 di Sen Çal Kapımı, in onda mercoledì 18 agosto su Fox Türkiye, sicuramente Serkan dovrà dire "addio" alla sua Art Life, ma in famiglia potrebbero esserci delle novità.

Infatti Kiraz continuerà a "martellare" i genitori sulla stessa identica cosa: a scuola tutti hanno un fratello o una sorella a eccezione di lei. Quindi per i due genitori si presenterà questo "problema".

Eda, però, avrà alcuni malesseri, più che altro si addormenterà molto spesso e dappertutto. Si tratterà solo di stress oppure la ragazza aspetterà un altro bambino?

Di questo non si ha ancora la certezza, però durante il finale del promo della puntata 49 la ragazza dirà al marito "ho un regalo per te" e lui dopo averla guardata rimarrà sbigottito. Eda sarà realmente incinta?

L'appuntamento con Sen Çal Kapımı è per mercoledì 18 agosto in diretta su Fox Türkiye. L'emittente televisiva è visibile, per l'Italia, sia sul sito ufficiale, che sul canale Youtube.