La soap opera Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 19:55 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity.

Le puntate della soap opera tedesca (creata da Bea Schmidt) in onda da lunedì 30 agosto a domenica 5 settembre raccontano in particolare che Ariane offrirà a Rosalie il sostegno per la campagna elettorale.

Florian sospetterà che Maja si sia lasciata corrompere, nel frattempo Alfons troverà Max e Vanessa nella capanna, dopo che i due giovani avranno trascorso la notte assieme. La dark lady ed Erik, infine, si prepareranno all'incontro contrattuale con Werner, Christoph e Fischer.

Ariane offrirà a Rosalie il sostegno per la campagna elettorale

Gli spoiler della fiction daily bavarese sino a domenica 5 settembre anticipano che Shirin farà capire a Maja che Florian ha acconsentito a creare la strada di accesso per l'hotel termale.

Rosalie, invece, si candiderà come consigliere comunale e riceverà il sostegno di Ariane per la propria campagna elettorale.

Erik, intanto, sospetterà che il fratello stia mettendo sotto pressione la giovane von Thalheim, così Ariane si farà venire un’idea su come deviare i sospetti del dark man.

Christoph crederà che la candidatura politica di Rosalie sia uno scherzo

Gli episodi di Tempesta d'amore dal 30 agosto al 5 settembre svelano che a seguito di un incontro tra Rosalie e Christoph, quest'ultimo penserà che la candidatura come consigliere regionale di Engel sia uno scherzo.

La fidanzata di Michael, inoltre, farà un'apparizione tv poco soddisfacente e ne rimarrà parecchio turbata ma per fortuna ci penserà il dottore a consolarla.

Max, successivamente, proverà ad insegnare a Vanessa a camminare sulle stampelle. Alfons, però muoverà una critica su Richter e prontamente la nipote lo difenderà a spada tratta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Florian rimarrà amareggiato credendo che Maja si sia lasciata corrompere e, quando i due giovani si incontreranno il giorno seguente, la giovane von Thalheim preferirà non rivelargli il proprio segreto, così il guardaboschi prenderà una decisione inaspettata.

Alfons trova Vanessa e Max nella capanna

Le puntate di Tempesta d'amore (Sturm der Liebe) in onda sino al 5 settembre riportano che Alfons, nel tentativo di difendere la nipote dalle paturnie amorose, seguirà Vanessa e Max durante un viaggio che i due giovani faranno assieme.

Werner, intanto, si sentirà tradito dal fratello, in quanto Konopka deciderà sostenere Leentje "Golden Whisk” quindi prenderà parte alla competizione con il “Fürstenhof”. L'anziano albergatore, però, vorrebbe che anche il figlio partecipasse, ma Robert avrà altri piani con Cornelia.

Max, più tardi, annullerà l'appuntamento con Vanessa per andare in un rifugio con Shirin, lasciando la giovane Sonnbichler parecchio turbata e gelosa. A fronte di ciò, la nipote di Alfons seguirà i due per strada accorgendosi che Richter prenderà in mano soltanto una chitarra.

Max gradirà poco la diffidenza di Vanessa ma, malgrado ciò, i due ragazzi troveranno rifugio in una capanna a seguito di un temporale.

Florian troncherà la relazione con Maja e la ragazza, vogliosa di farsi una vacanza in solitaria per pensare un po' sugli ultimi accadimenti, chiederà a Werner un anticipo di stipendio e qualche giorno di ferie.

Il giovane Vogt, scoprendo le richieste dell'ex, si renderà conto di aver preso una cantonata credendo che von Thalheim abbia incassato delle tangenti.

Maja, quindi, si recherà all'albero magico quando all’improvviso apparirà uno strano uomo che le dirà qualcosa d'incredibile.

Vanessa e Max trascorreranno una notte assieme nella capanna, il giorno dopo verranno trovati da Alfons.

La coppia dark, infine, dovrà affrontare il decisivo incontro contrattuale con Christoph, Werner ed il loro scagnozzo Fischer.