Gli spoiler della famosa soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricchi di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 9 al 13 agosto, André deciderà di partire per l'Olanda, dopo aver discusso con suo fratello Werner, ma durante la loro lite accadrà qualcosa di assai inaspettato e l'uomo recupererà la memoria. Nel frattempo Christoph ed Erik dovranno trovare un modo per costruire la strada che porta all'hotel termale, ma Florian sarà assai determinato e non avrà intenzione di cambiare idea.

Spoiler Tempesta d'amore: André decide di partire per l'Olanda

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Christoph ed Erik continueranno ad avere diversi problemi per la costruzione della strada che porta all’hotel termale e anche il guardaboschi si metterà contro di loro, rifiutando sin da subito il loro progetto. Nel frattempo Werner avrà cacciato suo fratello André dal Fürstenhof, dopo aver scoperto che l'uomo aveva intenzione di truffarlo. Sarà così che André deciderà di tornare in Olanda, ma prima di partire avrà una nuova discussione con Werner, durante la quale recupererà la sua memoria. Successivamente Amelie penserà di ospitare un vecchio asino di nome Hubert, presso uno dei box liberi dell'hotel, ma Werner non sarà per niente d'accordo con l'idea della donna, per tale ragione lei deciderà di licenziarsi.

Joell vuole scrivere le 'cronache del Fürstenhof'

Joell sarà desideroso di scrivere le "cronache del Fürstenhof", così chiederà a Robert il permesso di rovistare tra le carte dell'hotel e l'uomo deciderà di concederglielo. Poco dopo Lucy troverà una strana mappa tra i documenti dell'hotel. Frattanto Ariane sarà assai turbata, poiché non riuscirà a trovare un modo per ricattare Florian, ma Erik penserà di intimidire qualcun altro.

Maja, intanto, riceverà una particolare lettera da parte di una certa Carina, la quale chiederà notizie riguardo il compagno di sua madre. In seguito André cercherà di convincere Werner di aver recuperato veramente la sua memoria, ma per lui non sarà tanto facile. Erik, invece, sarà convinto del fatto che Cornelius, il marito di Selina, non sia davvero morto in un incidente con il parapendio, ma che sia fuggito a causa di qualche scandalo finanziario: l'uomo cercherà di convincere anche Ariane dei suoi sospetti.

Amelie acquista un rifugio per animali

Dopo la brutta discussione avuta con Werner, Amelie deciderà di acquistare un rifugio per animali con i soldi vinti alla lotteria. Nel frattempo Erik leggerà la strana lettera ricevuta da Amelie, dalla sua amica Carina: l'uomo si renderà subito conto che quella non può essere la scrittura dell'amica di Amelie e sarà convinto che sia la calligrafia di Cornelius von Thalheim.