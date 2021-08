In Una vita sembrerà non esserci pace per José Miguel e Bellita. I due tra qualche settimana, attraverseranno una nuova crisi matrimoniale che scoppierà dopo la notizia della prima gravidanza di Cinta. Bellita, infatti, vorrà raggiungere la figlia in Argentina, mentre José non ne vorrà sapere di partire. Riusciranno i Dominquez a trovare un punto di incontro?

Una vita, anticipazioni: Cinta rivela ai genitori di essere incinta

I fan della Serie TV iberica, tra qualche settimana, riceveranno una lieta notizia. Cinta infatti, comunicherà di essere in dolce attesa.

La ragazza, partita per l'Argentina insieme al neo marito Emilio, darà la lieta notizia ai genitori, i quali saranno al settimo cielo all'idea di diventare presto nonni. La felicità di Bellita e José però, sarà destinata a essere rovinata da una nuova crisi coniugale. Tutto avrà inizio nel momento in cui Bellita si preoccuperà oltremodo per la gravidanza di Cinta, soprattutto perché la ragazza starà affrontando anche la tournée teatrale.

Bellita vuole andare in Argentina da Cinta, José si rifiuta di partire

Stando alle anticipazioni di Una vita, Bellita deciderà di partire per l'Argentina per stare accanto alla figlia e lo farà senza coinvolgere minimamente Josè. L'idea di Bellita di aiutare Cinta nel periodo della gravidanza non convincerà affatto Dominquez, il quale sosterrà che Cinta ed Emilio abbiano bisogno del loro spazio e soprattutto che debbano gestire l'arrivo del loro primo figlio da soli.

Non appena l'uomo comunicherà a Bellita la sua decisione di rimanere ad Acacias e non partire per l'Argentina, tra i coniugi scoppierà una vera e propria guerra.

Bellita compra un biglietto per l'Argentina

Bellita nel prosieguo delle puntate, non ne vorrà sapere di restare con le mani in mano ad Acacias e comprerà un biglietto di sola andata per lei.

José Miguel invece, non riuscirà più a sopportare i capricci della moglie e arriverà a rinfacciarle le rinunce che nel corso degli anni lui avrà fatto per lei. Non ultima, quella di poche settimane prima, quando José Miguel rinunciò a partire per gli Usa rinunciando alla carriera di attore, solo perché Bellita non voleva lasciare il quartiere.

Scontro Bellita-José: i consigli di Rosina e Susana a Del Campo

Senza coinvolgere minimamente il marito nella questione, Del Campo prenderà così la decisione di partire per riabbracciare la figlia e soprattutto per starle vicina durante tutto il periodo della gravidanza. In Una vita dunque, nel corso dei prossimi episodi, sembrerà che la rottura tra i Dominquez sia insanabile. In un successivo dialogo tra Bellita, Susana e Rosina, le due pettegole di Acacias cercheranno di far ragionare la cantante dandole anche dell'egoista, visto che vorrà abbandonare il marito senza nemmeno aver chiesto a Cinta se voglia che la madre la raggiunga in Argentina. Questo velato consiglio, porterà quindi Bellita a riflettere sull'intera vicenda e, solo seguendo le prossime anticipazioni di Una vita, si scoprirà se partirà realmente per l'Argentina oppure no.