Il palinsesto Mediaset riserva una novità ai telespettatori di Temptation Island: il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia terminerà con un doppio appuntamento nel mese di luglio. Infatti, secondo quanto riferito da BubinoBlog, lunedì 26 verranno trasmessi gli ultimi falò di confronto delle coppie ancora in gioco, mentre il giorno successivo, il 27, ci sarà la puntata dedicata a ciò che è accaduto ai fidanzati e alle fidanzate una volta fuori dal villaggio. Insomma, per i fan del programma sarà un mese molto intenso, mentre già lunedì prossimo è prevista la quarta puntata, con numerosi colpi di scena.

Il docu-reality termina il 26 e il 27 luglio

Mentre Temptation Island ha superato la metà delle registrazioni, sono emerse delle notizie succulente per ciò he riguarda la programmazione. Se dapprima la puntata finale del docu-reality era prevista per il 2 agosto, adesso le cose sono cambiate. Infatti, il programma chiuderà con un doppio appuntamento entro il mese di luglio. Le date da segnare in agenda per i fan sono quelle del 26 e del 27 luglio: in quei giorni i telespettatori assisteranno non solo agli ultimi confronti delle coppie che riusciranno a portare a termine i 21 giorni di permanenza all'interno del villaggio sardo, ma anche a ciò che è accaduto ai protagonisti a un mese dalla fine delle riprese.

Se alcune coppie hanno già affrontato il momento più importante del loro viaggio dei sentimenti, per le altre resta ancora in bilico la relazione messa alla prova da tentatori e tentatrici. Valentina e Tommaso hanno già chiuso la loro relazione: la quarantenne fidanzata dopo aver visto il fidanzato ventunenne baciare la single Giulia ha deciso di chiudere la storia che aveva già delle crepe per via dell'eccessiva gelosia di lui.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Esito diverso ha invece avuto il confronto tra Claudia e Ste: i due sono usciti dal programma più innamorati che mai e pronti a convolare a nozze il prossimo 7 agosto.

Le coppie ancora in gioco

La prossima puntata che andrà in onda lunedì 19 luglio vedrà un altro falò di confronto ma non è stato ancora anticipato chi sarà la coppia che ha deciso di affrontare questo momento topico del programma.

Manuela e Stefano hanno ancora molti dubbi da sciogliere prima di decidere se dare una svolta alla loro storia messa in crisi dai tradimenti di lui. Jessica e Alessandro dovranno decidere se ritrovare la sintonia e la passione dei primi tempi o lasciare che la loro storia cada definitivamente nell'oblio. Floriana e Federico cercheranno di capire se la passione è definitivamente finita tra di loro o se c'era bisogno solo di uno scossone per ritrovare la complicità. Infine Natascia e Alessio affronteranno i loro problemi di coppia per poter dare una svolta alla loro relazione.

Tanti i nodi ancora da sciogliere ma una cosa è certa: i colpi di scena a Temptation non mancheranno neanche durante l'edizione 2021.

Le coppie scelte dalla produzione sono di volta in volta capaci di appassionare il pubblico a cui tengono compagnia durante le serate estive.