Arrivano a dissipare le nuvole che i gossip avevano fatto addensare sulla coppia le parole di Sangiovanni dedicate a Giulia Stabile. Il cantante rivelazione di Amici 20 ha rilasciato qualche giorno fa un'intervista a Ticinonline, resa nota solo nella giornata di ieri. Mentre si trovava in Svizzera per promuovere il suo EP, il cantante ha avuto modo di lanciare i suoi messaggi sull'inclusività e contro ogni discriminazione, ma non si è tirato indietro di fronte alla domanda su come andasse avanti il suo rapporto con la ballerina vincitrice del talent.

'Il nostro legame è super speciale'

Nato sotto le telecamere, l'amore di Giulia e Sangiovanni ha appassionato e continua ad appassionare il pubblico di ogni età: gli adolescenti si rivedono nei due ragazzi e i più adulti apprezzano la purezza dei sentimenti che li legano. In ogni caso, entrambi, che non perdono occasione di passare del tempo insieme, hanno deciso di vivere il loro legame proteggendolo e senza esporlo sui social. Alcuni fan, negli ultimi giorno, dopo il viaggio a Capri di Sangio, hanno messo in dubbio la sincerità dei sentimenti del giovane vicentino. L'ultimo post del diciottenne ha invitato tutti a non credere ai gossip inutili, ma le sue parole per Giulia durante l'intervista a Ticinonline sembrano chiudere un cerchio.

"Le cose con Giulia vanno bene", ha detto Sangiovanni mentre si trovava in Svizzera aggiungendo che aveva passato dei giorni con la ballerina. "Lei è sempre super speciale e anche il nostro legame", ha poi detto il cantante di Malibù, che ha precisato quanto affetto c'è tra loro. In ogni caso, la distanza esiste e ci sono anche i rispettivi impegni di lavoro che inevitabilmente li tengono distanti.

'Ci vogliamo bene': i sentimenti che legano i due giovani

"Non sempre si ha il tempo di stare insieme", ha proseguito Sangiovanni. Il vicentino ha detto che non sempre è possibile condividere ciò che vorrebbero condividere. Lui è sempre in giro: nelle ultime settimane si è diviso tra Milano, Svizzera e Capri. Sangio stesso ha scritto sui social di essere senza punti di riferimento, ma di essere comunque felice per poter fare ciò che ama.

"Ci vogliamo bene come sempre", ha concluso Sangio. Insomma, se è vero che non sempre è facile gestire bene la lontananza, soprattutto quando si è molto giovani come nel caso della coppia, pare che i sentimenti ad oggi siano più forti di tutto. Giulia non perde mai occasione per supportare il suo fidanzato, dimostrandosi molto matura e anche forte. Infatti, nonostante i pettegolezzi, la danzatrice non si è mai esposta né ha mai dato adito ad ulteriori gossip. I sentimenti della coppia si stanno dimostrando così puri da resistere anche ai primi urti del mondo dello spettacolo.