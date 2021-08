Un posto al sole si ferma per la consueta pausa estiva e ritorna sugli schermi il 23 agosto, con una settimana molto importante per gli equilibri di diverse coppie di Palazzo Palladini.

Nelle puntate in onda su Rai 3 dal 23 al 27 agosto, la relazione tra Clara e Patrizio inizierà a vacillare a causa di un incidente che il ragazzo avrà con il piccolo Federico e Alberto non resterà indifferente, facendo una dichiarazione a sorpresa alla sua ex compagna. Anche tra Filippo e Serena l'armonia di un tempo sembrerà difficile da raggiungere, perché il figlio di Roberto sembrerà molto interessato a Viviana.

Ci sarà anche il ritorno di Alice che farà contenta sua nonna con una sorpresa, ma il suo rapporto con Fabrizio scricchiolerà quando la ragazzina pubblicherà il video del backstage dello spot. Infine, Silvia e Michele torneranno a Napoli, ma ad aspettare la donna ci sarà ancora Giancarlo.

Ostacoli per le coppie di Palazzo Palladini: spoiler Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 23 al 27 agosto raccontano che una disattenzione di Patrizio nei confronti del piccolo Federico potrebbe innescare delle conseguenze importanti. L'episodio causerà la reazione di Raffaele e Ornella, già poco contenti del rapporto tra il figlio e Clara, che però si mostreranno aperti con la giovane coppia per non rendere infelice Patrizio.

La ex compagna di Alberto, tuttavia, inizierà a riflettere sul suo rapporto con il giovane chef e sarà ancora più in crisi quando Palladini deciderà di cogliere la palla al balzo per sfruttare la situazione a suo favore. Alberto, infatti farà una dichiarazione totalmente inaspettata a Clara, la quale si troverà in difficoltà e inizierà a chiedersi cosa desidera davvero per il suo futuro e quello di Federico.

Filippo in crisi per la sua situazione familiare: spoiler 23-27 agosto

Le anticipazioni settimanali di Un Posto al sole fino al 27 agosto rivelano che saranno giorni intensi anche per Filippo che riceverà una mail da parte di Viviana. Il figlio di Roberto si troverà in difficoltà, perché da un lato avrà Serena e le responsabilità della famiglia di cui non ricorda nulla, e dall'altro ci sarà la leggerezza di Viviana che lo colpirà molto.

Nel frattempo, Fabrizio sarà molto preso dalla campagna pubblicitaria per risollevare le sorti del pastificio, mentre Marina riceverà la piacevole visita da parte di Alice.

La tensione a causa della ditta Rosato causerà diversi malumori tra la signora Giordano e suo marito e le cose peggioreranno quando Fabrizio scoprirà che Alice ha pubblicato un video del backstage dello spot. L'imprenditore reagirà molto male nei confronti della nipote di Marina e la donna, molto probabilmente, sarà spiazzata dal comportamento di suo marito. Silvia e Michele, invece, trascorreranno la loro vacanza a Indica, ma i problemi saranno dietro l'angolo al ritorno a Napoli: Giancarlo, infatti, non avrà nessuna intenzione di rassegnarsi.