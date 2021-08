In Love is in the air tra qualche settimana I telespettatori di Canale 5 conosceranno un nuovo personaggio. Si tratta di Balca Kocak, la nuova addetta alle pubbliche relazioni della holding e che subentrerà a Selin. La nuova assunta metterà gli occhi su Serkan e ciò desterà la gelosia di Eda, anche se quest'ultima non lo ammetterà di fronte a Bolat.

Selin si dimette e parte per la Danimarca

Tra qualche settimana, in Love is in the air Selin deciderà di vendere le sue azioni a Serkan, dimette dosi dalka holding è dalka Art Life. Ciò accadrà dopo il ricatto di Efe, il quale, come noto, aveva minacciato la donna di rivelare a Serkan la verità sulla fuga di notizie riguardo al contratto di fidanzamento con Eda.

Selin non cederà al ricatto di Efe, il quale a questo punto, non riuscendo a mettere le mani sul 5% delle azioni di Selin, deciderà di lasciare Instanbul. Anche Selin in seguito, deciderà di lasciare la Turchia per trasferirsi in Danimarca, non prima di aver rivelato a Serkan tutta la verità.

Balca viene assunta come pr al posto di Selin

Nelle prossime puntate della Serie TV turca dunque, Serkan di ritroverà a dover trovare una nuova addetta alle pubbliche relazioni. La scelta ricadrà sulla giovane Balca Kocak, che stupirà tutti con la sua avvenenza. La giovane infatti, sarà molto diversa dalla foto di presentazione, nella quale appariva trascurata e con degli occhiali da vista bruttissimi. Eda in particolare, rimarrà attonita vedendola di persona e sarà gelosa di lei anche se non lo ammetterà di fronte a Bolat.

La nuova arrivata comincerà quindi a lavorare alla Art Life e le torneranno in mente le parole della sua amica Susi, una sorta di cartomante, che le aveva rivelato che il suo principe azzurro avrebbe avuto le iniziali S e B. Pertanto, Balca si convincerà che sia proprio Serkan Bolat l'amore della sua vita.

Balca mette gli occhi su Serkan, Eda gelosa

Dando uno sguardo alle prossime trame di Love is in the air, Balca si inserirà bene in azienda grazie anche ai preziosi consigli che Selin le avrà dato prima di lasciare la Turchia. La nuova pr, convinta che Serkan sia il suo principe azzurro cercherà di sedurlo e ciò scatenerà la gelosia di Eda.

Quest'ultima intanto, stipulerà un nuovo accordo con Serkan, il quale vorrà riconquistare la sua ex fidanzata dopo quanto accaduto a seguito della vicenda di Alptekin. Bolat quindi, dopo essere venuto a sapere che Eda era al corrente della verità sulla fuga di notizie, userà questa omissione di Yildiz per costringerla ad uscire con lui ancora una volta. In base all'accordo, la ragazza si dovrà presentare a casa sua e chiedergli di guardare un film. Nonostante la titubanza iniziale, Eda esaudirà il desiderio dell'ex fidanzato ma quando arriverà a casa sua vi troverà anche Balca, la quale sarà passata da lui con una scusa di lavoro. Sarà chiaro, almeno a Eda, che la new entry starà cercando di sedurre Serkan mentre l'architetto non si accorgerà di nulla e continuerà ad avere occhi solo per Yildiz.

Riuscirà la nuova pr ad impedire la riconciliazione tra Eda e Serkan? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime anticipazioni della serie TV turca.