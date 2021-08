L'amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sembra essere arrivata ai ferri corti. Dopo il profondo legame che i due hanno instaurato insieme all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, col passare dei mesi sembra che il rapporto sia scemato, fino ad arrivare a delle frecciatine che si sono scambiati sui social, con tanto di intervento diretto da parte di Alba Parietti, mamma di Oppini.

In queste ore, a lanciare delle frecciatine sui due protagonisti dell'ultimo GF Vip, ci ha pensato anche l'ex concorrente Selvaggia Roma, che sui social ha puntato il dito in primis contro Francesco.

L'ex gieffina Selvaggia commenta la fine del rapporto tra Zorzi e Oppini

Nel dettaglio, Selvaggia Roma, che all'interno della casa di Cinecittà aveva avuto modo di vivere in prima persona le varie fasi dell'amicizia e del rapporto speciale tra Tommaso Zorzi e Oppini, in queste ore sui social ha commentato la notizia legata alla fine del loro legame.

"Ragazzi, ci ho messo una settimana prima di sentirmela di commentare la fine delle più appassionanti love story del 2021. Oppini ma cosa mi combini?", ha esordito l'ex gieffina Selvaggia Roma.

Inoltre Selvaggia non le ha mandate a dire al figlio di Alba Parietti, chiedendosi come mai avesse fatto queste delle omofobe e perché tali affermazioni non le ha mai pronunciate all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

'Il tempo è gentiluomo': Selvaggia contro Oppini

"Aspetta, giustamente perché là non ti conveniva", ha proseguito ancora l'ex gieffina aggiungendo che per restare più tempo all'interno della casa più spiata d'Italia, era meglio lasciare fuori l'omofobia.

"Caro Oppini, il tempo è sempre gentiluomo", ha proseguito ancora Selvaggia Roma nel suo duro sfogo social, alludendo al fatto che il figlio di Alba Parietti possa avere "sfruttato" l'amicizia con Tommaso Zorzi per stare al centro dell'attenzione e per avere popolarità, data la forza mediatica del giovane influencer.

'Meglio soli', dice Selvaggia Roma

"Tommy? Meglio solo che male accompagnati, pace e amore", ha proseguito ancora l'ex gieffina dell'ultima edizione del reality show, dando così anche un suo "consiglio" al giovane Zorzi, che inizialmente aveva creduto moltissimo in questo rapporto di amicizia con Oppini, al punto da ammettere di essersi anche innamorato di lui nella casa del GF Vip.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra Zorzi e Oppini e se ci sarà la risposta alle frecciatine dell'ex gieffina, in queste ore Tommaso continua a godersi la sua prima estate d'amore con il giovane Tommaso Stanzani. I due, felici e innamorati, non perdono occasione di mostrarsi sui social e di dichiararsi il loro sentimento.