Continua su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 9 a domenica 15 agosto, Cesareo sarà scagionato e Genoveva verrà arrestata. Inoltre si uniranno in matrimonio Camino e Ildefonso ed Emilio e Cinta, mentre Alvarez-Hermoso non tollererà la vicinanza tra Velasco e la moglie.

Mendez pensa ancora alla colpevolezza di Cesareo

Nelle puntate di "Una Vita" che andranno in onda dal 9 al 15 agosto, Cinta e Bellita saranno in apprensione perchè Arantxa non ha dato loro una risposta in merito alla presenza al matrimonio.

Laura andrà a fare visita in una clinica ad una donna di nome Lorenza. Intanto Moncho resterà per la prima volta da solo con Antonito, mentre Rosina regalerà una spilla-amuleto a Josè, garantendogli che lo aiuterà a risolvere le problematiche alle gambe.

Nel frattempo il commissario Mendez continuerà a ritenere Cesareo ha rubato la medaglia di Marcia e che le ha tolto la vita. Laura invece confesserà a Felipe che quando Genoveva e Santiago si sono incontrati hanno avuto un litigio in merito a un oggetto. In tutto questo Felicia riferirà a Emilio che Camino è andata via e che non ha idea se farà il suo ritorno.

Ildefonso chiede a Camino di essere sincero con lui

Secondo le anticipazioni televisive fino al 15 agosto, Ildefonso chiederà spiegazioni sulla mancanza della futura moglie e Felicia si inventerà che la figlia si è rinchiusa in un convento per riflettere sui suoi sentimenti.

Intanto Julio è angosciato perchè non ha un abito per le nozze, ma Bellita gliene darà uno. I Dominguez invece riceveranno una missiva dall'Argentina, in cui è contenuta la notizia che Cinta potrebbe non partire per delle questioni burocratiche.

Nel frattempo Laura confesserà a Mendez e Alvarez-Hermoso che Santiago e Genoveva stavano lottando con un coltello, il quale è rimasto in mano alla donna.

In tutto questo Cesareo lascerà il carcere e spinto dal commissario, rivelerà a Felipe che Genoveva il giorno del delitto di Marcia si trovava nel parco.

Inoltre Emilio e Cinta partiranno alla ricerca di Camino, ma senza alcun esito. Quando saranno vicini a chiedere aiuto alla polizia, la Pasamar tornerà all'improvviso. Ildefonso le chiederà di essere sincera con lui.

Cinta può partire grazie a Julio

In base agli spoiler della prossima settimana, i cittadini di Acacias accoglieranno con gioia il ritorno di Cesareo. Arantxa giungerà in città e si rivedrà con il guardiano. I due capiranno di amarsi ancora, ma di non poter stare insieme, perché hanno dei stili di vita diversi. Intanto Cinta potrà partire grazie all'aiuto di Julio. Inoltre Mendez metterà in stato di fermo Genoveva, con quest'ultima che capirà che il marito era a conoscenza di tutto.

Nel frattempo Camino confermerà a Ildefonso l'intenzione di sposarsi, ma successivamente si presenterà in chiesa in forte ritardo. Prima si uniranno in matrimonio Emilio e Cinta e quando arriverà il momento di Camino, trascorreranno vari minuti prima che la ragazza dica il fatidico sì.

Tutti festeggeranno i quattro, mentre Cesareo annuncerà l'arresto di Genoveva Salmeron. Infine Felipe troverà la moglie in carcere e si convincerà della sua colpevolezza, ma mal tollererà che Velasco curi la sua difesa, non sapendo che in realtà che i due siano in rapporti da tempo.