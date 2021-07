Tommaso Zorzi e Francesco Oppini tornano di nuovo al centro dell'attenzione mediatica a distanza di qualche mese dalla fine del Grande Fratello Vip e dalla nascita del loro profondo rapporto di amicizia. In queste ore ha fatto molto discutere la scelta dell'influencer milanese di togliere il "segui" al suo amico Oppini su Instagram: un gesto che non è passato inosservato e che per molti rappresenterebbe la fine di questo rapporto d'amicizia. Intanto, nelle ultime ore, è tornato a parlare anche Alessandro Rosica, il quale ha svelato un retroscena sulla coppia di amici nata nel reality show di Alfonso Signorini.

Oppini-Zorzi, la precisazione del figlio di Alba Parietti

Nel dettaglio, dopo l'unfollow da parte di Tommaso nei confronti di Francesco Oppini, il vincitore dell'ultimo Grande Fratello Vip non è più tornato sull'argomento, preferendo godersi la sua vacanza in Sardegna, come testimoniato da foto e video pubblicate sui social.

Francesco Oppini, invece, ha voluto fare delle precisazioni in merito a dei video risalenti al passato, dove si era lasciato andare a delle esternazioni di cattivo gusto e che, secondo i fan della coppia, sarebbero il motivo che avrebbero spinto Tommaso a troncare l'amicizia.

"Trovo surreale decontestualizzare e far risultare attuali delle frasi che, per quanto infelici, sono state scritte più di otto anni fa e tra l'altro in un contesto goliardico", ha scritto Oppini sui social aggiungendo poi che negli ultimi anni si è sempre schierato contro ogni forma di discriminazione.

Il retroscena di Rosica sulla coppia Tommaso Zorzi - Francesco Oppini

Ma quale è la verità sulla coppia Oppini-Zorzi? A raccontare la sua versione dei fatti ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che in una nuova diretta Instagram, ha svelato dei retroscena su questo rapporto di amicizia che sarebbe giunto al capolinea.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"A Tommaso non piace sentirsi dire no. Io non sto dicendo che ci ha provato, ma vi dico che era diventato insistente. Hanno già litigato mesi fa per questo", ha rivelato Alessandro Rosica sui social.

"Francesco lo ha fatto presente milioni di volte. Si è messa di mezzo anche una donna ed è iniziata la rottura", ha proseguito ancora Rosica nel raccontare questo retroscena sulla coppia Zorzi-Oppini.

Si attende il chiarimento di Tommaso Zorzi

Insomma una situazione che si preannuncia particolarmente intricata anche se, i numerosi fan della coppia nata al GF Vip, sperano che queste incomprensioni possano essere risolte e che tra Tommaso e Francesco ritorni di nuovo il sereno.

Tommaso Zorzi farà chiarezza prima o poi, sui social, su questa situazione? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.