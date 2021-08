Dopo un periodo di pausa dai social, Tommaso Zorzi è tornato attivo. Il rampollo milanese, oltre a mostrare alcuni scatti in compagnia del fidanzato, della sorella e degli amici, ha postato un insulto omofobo ricevuto dal tour manager di Dua Lipa. Nel dettaglio, Zorzi è stato insultato per il suo orientamento sessuale. Il tour manager della popstar britannica avrebbe detto a Zorzi: "Siete gay, muori".

L'accaduto

Tommaso Zorzi si è mostrato con il fidanzato Tommaso Stanzani, con la sorella Gaia e con alcuni amici. In una seconda stories, però, il web influencer ha mostrato l'ennesimo insulto omofobo ricevuto.

Nel dettaglio, Tommaso ha pubblicato il precitato messaggio in cui qualcuno gli augura di morire. In seguito, ha reso noto il mittente: Luca Viotti. Quest'ultimo è il tour manager della cantante Dua Lipa. In seguito all'insulto ricevuto, Zorzi ha deciso di replicare: "Annamo bene stellina". Al momento non è chiaro se il rampollo milanese abbia deciso di intraprendere azioni legali contro il mittente, oppure abbia solamente deciso di "smascherare" Viotti per quanto fatto. In merito all'autore del gesto, è giusto utilizzare il condizionale poiché il profilo potrebbe essere stato hackerato.

I precedenti

Purtroppo, non è la prima volta che Tommaso Zorzi viene preso di mira sui social per il suo orientamento sessuale.

Nei mesi scorsi, quando Tommaso Stanzani era alle prese con le prove di Battiti Live mentre Zorzi girava un video dietro le quinte, sarebbero stati pronunciati insulti omofobi.

Per chi non lo sapesse, il web influencer ha interrotto l'amicizia con Francesco Oppini per un episodio simile. Sul web è comparso un video del figlio di Alba Parietti mentre insieme a un amico pronunciava degli epiteti omofobi.

Dal momento che Oppini jr non ha mai ritrattato o rinnegato l'accaduto, Zorzi avrebbe deciso di interrompere la loro amicizia.

Zorzi felice con Stanzani

Nonostante l'episodio increscioso di cui è stato protagonista, Tommaso Zorzi sta vivendo un momento d'oro. Il rampollo milanese si è fidanzato con Tommaso Stanzani: dopo una breve frequentazione, i due hanno conosciuto le rispettive famiglie.

Tutto è nato da un apprezzamento dell'ex gieffino mentre Stanzani era impegnato ad Amici.

Terminata l'avventura del ballerino nel talent di Maria De Filippi, i due "Tommaso" hanno avuto modo di trascorrere del tempo insieme. Oggi la coppia è felice e sembra non pensare affatto al giudizio delle persone. Ma non solo, Zorzi sta vivendo un momento positivo anche dal punto di vista professionale: dopo il ruolo di opinionista all'Isola dei Famosi, Tommaso a settembre sarà a Discovery per un programma riguardante le drag queen. Dopo la vittoria del Grande Fratello Vip, Zorzi ha fatto parte anche del parterre del Maurizio Costanzo Show.