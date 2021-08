Tanti colpi di scena caratterizzeranno le nuove puntate di Beautiful in programma a inizio settembre negli Usa. Le trame della soap opera raccontano che Eric Forrester (Thorsten Kaye) non vorrà più che Ridge e Brooke Logan esprimano opinioni sulla sua storia con Quinn Fuller difendendo quest'ultima. Steffy Forrester, invece, caccerà di casa suo marito Finn dopo aver perso tutta la fiducia in lui.

Beautiful: Eric prende le parti di Quinn davanti a Brooke e Ridge

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane che saranno trasmesse a inizio settembre sulla Cbs raccontano che Carter rivivrà i momenti di passione vissuti con Quinn.

Ricordi agrodolci visto che la Fuller ha deciso di dare una seconda possibilità alle nozze con Eric.

A Villa Forrester, Forrester senior dirà a Ridge e Brooke di non mettere più lo zampino nel suo rapporto con Quinn. L'uomo, infatti, non vorrà più sentire i loro pareri a riguardo il suo ritorno di fiamma. Dall'altro canto, Quinn apparirà felice che suo marito la stia difendendo dalla sua famiglia. Tuttavia, la donna non potrà fare a meno di pensare al problema di salute di Eric. Quest'ultimo rivelerà di essere effetto da disfunzione erettile, tanto che potrebbe essere la fine dei loro rapporti intimi.

Steffy furiosa caccia di casa Finn

Nelle puntate americane della soap opera, Finn informerà Steffy che è stato suo padre Jack ad aver insistito affinché Sheila incontrasse suo nipote.

Il giovane dottore, infatti, sperava che sua madre biologica lasciasse la città dopo l'incontro con il nipote. Una spiegazione che non convincerà la giovane Forrester, tanto da cacciarlo di casa dopo avergli detto di aver perso la fiducia nei suoi riguardi. Tuttavia, il ragazzo apparirà fiducioso in una riappacificazione con Steffy.

Paris, a questo punto, approfitterà di questi momenti di tensioni per avvicinarsi a Finn. La sorella di Zoe, infatti, offrirà una spalla su cui piangere al dottore, sebbene le sue intenzioni potrebbero essere tutt'altro che genuine.

La giovane Forrester si rifiuta di firmare il certificato di matrimonio

Ridge perderà il lume della ragione quando apprenderà da Steffy che Sheila ha potuto abbracciare suo nipote Hayes grazie ad un piano di Jack e Finn.

Appresa la verità, lo stilista deciderà di affrontare i due uomini. Dall'altro canto, Finn crederà fermamente di essere perdonato da Steffy e che sua madre Sheila sia cambiata dopo tanti anni. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la giovane Forrester furiosa si rifiuterà di firmare il certificato di matrimonio contratto. E' già la fine per la coppia Finn-Steffy? In attesa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, si ricorda che Beautiful è in onda da lunedì alla domenica dalle ore 13:45 su Canale 5.