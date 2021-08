È notizia di una settimana fa che Gemma Galgani si è rifatta ancora: poco prima di tornare a U&D, la torinese si è sottoposta ad una mastoplastica per ingrandire il seno e a qualche punturina per rendere le labbra più voluminose. I fan del dating-show si chiedono chi paghi questi interventi visto che la dama ha dichiarato più volte di non lavorare da anni a causa della pandemia: tra le ipotesi, il contribuito di Maria De Filippi o della redazione, e l'autofinanziamento grazie ad uno stipendio che la 71enne percepirebbe per partecipare al programma.

Le curiosità degli spettatori di U&D

Da circa una settimana non si parla d'altro che dei cambiamenti che Gemma ha apportato al suo fisico durante le vacanze, ovvero mentre U&D era fermo per l'estate. Le anticipazioni delle prime registrazioni stagionali del dating-show, hanno informato i curiosi del fatto che Galgani ha un seno nuovo e delle labbra più voluminose, tutto grazie ad una mastoplastica e a qualche puntura che ha fatto nel recente passato.

Nel giorno in cui sul web è trapelata la prima foto della torinese dopo la doppia operazione chirurgica, i fan hanno cominciato a chiedersi chi finanzi il tutto, ovvero chi paga i ritocchini estetici che la protagonista del Trono Over sta facendo da circa un anno a questa parte.

Questa domanda è la conseguenza di un'informazione che la stessa 71enne ha dato in varie interviste: da quando è scoppiata la pandemia, Gemma non lavora più perché i teatri sono chiusi, tanto che si è trasferita da Torino e Roma per non dover viaggiare troppo e stare più vicina possibile agli studi dove si registra il format di Maria De Filippi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le teorie sugli interventi della dama di U&D

Un anno fa, quando si è sottoposta ad un lifting al viso, Gemma ha fatto sapere di aver pagato personalmente l'operazione. Quelle dichiarazioni furono una risposta ai sospetti di chi pensava che a finanziare l'intervento fosse stata la conduttrice di U&D o comunque la sua casa di produzione.

Ora che Galgani ha confermato i nuovi ritocchi al seno e alle labbra, i fan sono tornati a chiedersi: chi ha pagato il chirurgo che ha acconsentito alle richieste della dama del Trono Over?

Tra le ipotesi che stanno formulando gli spettatori del dating-show, spiccano le seguenti: Maria De Filippi potrebbe aver messo mano al portafoglio per accontentare la "regina" assoluta del suo format, la redazione potrebbe aver finanziato il doppio intervento alla protagonista indiscussa del programma, oppure è stata la stessa Galgani a pagarsi il tutto.

Qualora l'ultima opzione fosse quella più vicina alla realtà, vorrebbe dire che la 71enne avrebbe ancora delle entrate economiche nonostante la sua professione sia ferma da anni a causa della pandemia.

Le anticipazioni sulle nuove puntate di U&D

Se i ritocchi al seno e alle labbra li avesse pagati Gemma (come ha sostenuto per il lifting al viso di un anno fa), i fan di U&D ipotizzano possa percepire uno stipendio per partecipare al programma di Canale 5. Visto che sono oltre 12 anni che la torinese fa parte del cast del dating-show, non è da escludere che abbia concordato un cachet anche per sopperire allo stop della sua vera professione in teatro.

Gli spettatori del format Mediaset, comunque, sono convinti che ci sia lo zampino della produzione nella decisione di Galgani di operarsi a più di 70 anni per apparire ancora piacente agli occhi degli uomini del parterre.

Per vedere il risultato degli interventi che la dama ha fatto durante l'estate, basta dare un'occhiata alla copertina dell'ultimo numero di Nuovo Tv: Riccardo Signoretti ha pubblicato la prima foto di Gemma dopo la mastoplastica e le punturine alle labbra.