Sta facendo molto rumore la prima foto di Gemma Galgani dopo l'intervento al seno: la dama di Uomini & Donne, infatti, è protagonista della copertina del nuovo numero della rivista di Riccardo Signoretti, il direttore che per primo ha lanciato la notizia dell'ennesimo ritocchino estetico della torinese. Chi ha visto l'immagine della 71enne con il suo nuovo pronunciato décolleté, si è esposto su Instagram per criticarla e per consigliarle di rifarsi qualcos'altro visto che ormai è solita rivolgersi al chirurgo.

La nuova immagine di Gemma prima di tornare a U&D

Sta per finire l'attesa dei fan di U&D: lunedì 13 settembre andrà in onda la prima puntata della nuova edizione, quella in cui si parlerà di Gemma e del suo inedito aspetto fisico.

Le anticipazioni delle prime due registrazioni stagionali del dating show, infatti, hanno informato il pubblico del fatto che Galgani si è rivolta ancora al chirurgo: dopo il lifting del 2020, la dama si è sottoposta a un intervento di mastoplastica per aumentare di qualche taglia il suo seno.

L'ultimo numero di Nuovo Tv ha in copertina la prima fotografia della 71enne con il suo décolleté nuovo di zecca, quello che lei stessa ha paragonato a quello che aveva quando era una ragazzina.

"Ho ceduto alla vanità", ha ammesso la protagonista del Trono Over, mentre tutto il web non fa che contestarla per essersi ritoccata scollatura e labbra mentre il programma era in pausa.

I pensieri del pubblico di U&D su Gemma

Dando un'occhiata ai commenti che sono stati scritti sotto al post col quale Riccardo Signoretti ha spoilerato la nuova immagine di Gemma, ci si accorge subito che sono più quelli negativi rispetto a quelli di chi approva questo cambiamento.

"Avrebbe fatto prima a ritoccarsi il cervello", "Sempre più ridicola", "Per trovare il principe azzurro non dovevi rifarti il seno, ma il cervello", "Ogni cosa si fa alla giusta età", "Deve fare ancora naso e orecchie", "Dignità questa sconosciuta", "Siamo arrivati al capolinea", "Questa si crede ancora una ragazzina", "Povera donnetta", questi sono solo alcuni dei pareri che gli utenti di Instagram hanno espresso sulle operazioni che Galgani ha deciso di fare in estate.

La riflessione che molti stanno condividendo è che la dama del Trono Over si sia spinta troppo oltre stavolta: scegliere di sottoporsi a un delicato intervento chirurgico non per necessità ma esclusivamente per vanità, è un qualcosa che la maggior parte dei fan di U&D non riescono a concepire.

Attesa per le nuove registrazioni di U&D

Anche se il prossimo gennaio compirà 72 anni, Gemma ha deciso di regalarsi un seno nuovo e delle labbra più voluminose, scelte queste che stanno creando parecchio scalpore tra chi segue U&D.

Anche se il dating show non è ancora tornato in onda, le anticipazioni delle nuove puntate stanno regalando molti spunti di discussione a chi è "in astinenza" di notizie sul format da maggio scorso.

Lunedì 30 agosto ci sarà un'altra registrazione del programma, la terza dell'edizione 2021/2022. In serata sul web potrebbero iniziare a circolare gli spoiler su quello che è accaduto tra dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori, ma anche tra Galgani e Tina Cipollari.

La bionda opinionista, infatti, è già partita alla carica contro la torinese, tacciandola d'incoerenza quando ha scoperto che si è rifatta un'altra volta a distanza di poco tempo, da quando l'ha attaccata per i ritocchini alle labbra che fa ogni tanto.

La rivalità tra le due è alle stelle e i fan non vedono l'ora di assistere ai loro battibecchi, disponibili su Canale 5 a partire da lunedì 13 settembre.