Ieri, lunedì 30 agosto, è stata registrata una nuova puntata di U&D, la terza dell'edizione 2021/2022. Le uniche anticipazioni che sono trapelate fino ora, arrivano dai profili Instagram di influencer come Amedeo Venza, che ha fatto sapere che sono state ancora una volta Gemma e Tina le protagoniste del giorno. Anche Gianni Sperti ha discusso con Armando, mentre Biagio è stato al centro di un polemica: la tronista Andrea Nicole, infine, ha deciso di mettere alla prova i suoi più scettici corteggiatori.

Informazioni sulla nuova puntata di U&D

La prima registrazione settimanale di U&D, si è conclusa nella serata di ieri e pare non abbia regalato particolati colpi di scena.

Le anticipazioni che stanno circolando sui social network il 31 agosto (giorno in cui il cast si riunirà nuovamente per dare vita a un'altra puntata dell'edizione 2021/2022), informano gli spettatori che non è successo nulla di eclatante in studio, se non i soliti battibecchi tra opinionisti e membri del parterre del Trono Over.

Tina e Gemma, ad esempio, si sono punzecchiate con battute e frecciatine soprattutto sull'argomento del momento: i ritocchini che la torinese ha fatto durante l'estate al seno e alle labbra. Secondo Cipollari, la dama si è sottoposta a ben due interventi chirurgici per apparire più seducente agli occhi dei cavalieri che ambisce a conquistare, quelli tra i quali sogna ci sia il suo principe azzurro.

Aggiornamenti sul Trono Classico di U&D

Anche l'altro storico opinionista del cast, Gianni Sperti, non ha risparmiato critiche e attacchi al veterano del Trono Over col quale va meno d'accordo.

Le anticipazioni che circolano su Instagram, infatti, fanno sapere che il 30 agosto c'è stata un'accesa discussione tra il pugliese e Armando Incarnato: i due discutono da sempre davanti alle telecamere, anche ieri quando Maria De Filippi ha condotto la terza puntata della nuova stagione del suo dating-show.

Tra i pochi spoiler che Amedeo Venza è riuscito ad intercettare sulla registrazione di lunedì, spiccano quelli sulla tronista Andrea Nicole. La milanese ha monopolizzato gran parte del tempo a disposizione perché ha deciso di mettere alla prova i suoi più scettici corteggiatori: la new entry del Trono Classico, infatti, vuole capire sin da subito chi è disposto ad andare oltre il suo passato (fino a otto anni fa la 29enne era un uomo, ora è una donna a tutti gli effetti) e chi non potrà mai superare questo "ostacolo".

Il 31 agosto il cast di U&D si ritrova ancora

Sono queste le anticipazioni che sono trapelate sulla registrazione di U&D del 30 agosto: pare che in studio non sia successo nulla di che, se non le solite liti tra i rivali storici della trasmissione come Gemma e Tina. Starebbe già scemando, dunque, la curiosità di molti sulle operazioni alle quali Galgani si è sottoposta in estate: solamente l'opinionista Cipollari continua a punzecchiare la sua antagonista sui ritocchini che ha fatto per apparire più giovane e piacente.

Oggi, martedì 31 agosto, il cast del dating-show si riunirà nuovamente per animare un'altra puntata, la quarta dopo lo stop per le vacanze. Stasera (o al massimo domani mattina), dunque, sul web saranno disponibili i primi spoiler su quello che accadrà agli Elios tra i vari protagonisti, compresi quelli di cui non si è parlato il giorno prima.

Nessuna novità, infine, sulla coppia del Trono Over che da qualche ora è sulla bocca di tutti per una possibile rottura. Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone sarebbero in profonda crisi, quindi non è da escludere che parteciperanno ad una delle prossime registrazioni per aggiornare i fan su quello che è successo.