Un altro amore nato negli studi di U&D non ha avuto il lieto fine sperato. Nei primi giorni di agosto, Alessandra Chiariello ha rilasciato un'intervista nella quale ha comunicato di aver chiuso definitivamente con Giancarlo Cellucci.

I due sono stati protagonisti del Trono Over qualche mese fa, quando Aurora Tropea era ancora una presenza costante nelle dinamiche del programma.

L'annuncio social della protagonista di U&D

È scoppiata un'altra coppia tra quelle che si sono formate negli studi di U&D l'anno scorso, precisamente nel corso della stagione 2020/2021.

Ad annunciare la fine della sua relazione è stata Alessandra Chiariello tramite un'intervista nella quale ha provato a rispondere alle numerose domande che i fan le stavano facendo da tempo.

La dama del Trono Over ha rivelato: "Non sento più Giancarlo da più di tre mesi".

La protagonista del dating-show ha specificato che ha deciso di esporsi soprattutto per rispetto verso tutte quelle persone che si sono affezionate alla sua ormai passata storia d'amore guardandola in televisione.

"Non ci siamo mai chiariti face to face ma solo telefonicamente", ha aggiunto Chiariello nel suo sfogo. Stando alle sue dichiarazioni, sarebbe stato l'ex Cellucci a rifiutare un incontro chiarificatore prima di dirsi addio definitivamente: "Questa è la cosa che mi dispiace di più - ha sottolineato Alessandra - io preferisco guardarle negli occhi le persone".

L'idillio nato davanti alle telecamere di U&D

"Ci credevo in questo amore", ha concluso Alessandra nello sfogo con il quale ha ufficializzato la rottura col cavaliere del Trono Over al quale è stata legata per poco tempo.

La relazione tra Chiariello e Cellucci, infatti, è iniziata durante la precedente stagione di U&D, quella alla quale ha partecipato anche Aurora Tropea per un certo periodo.

La romana ha frequentato Giancarlo finché non sono venute fuori indiscrezioni sul loro rapporto, le stesse che hanno spinto la dama ad abbandonare definitivamente il programma.

Uscita di scena l'antagonista numero uno di Gianni Sperti, Alessandra e Giancarlo hanno iniziato a conoscersi più assiduamente, arrivando dopo un po' alla decisione di volersi vivere lontano dalle telecamere.

Attesa per il ritorno di U&D su Canale 5

Questa storia d'amore è andata avanti lontano da occhi indiscreti fino ad ora, anzi fino a tre mesi fa. Quando U&D è andato in pausa estiva e ha dato appuntamento a settembre per la nuova edizione, Alessandra e Giancarlo si sono detti addio a distanza, senza un faccia a faccia chiarificatore.

Ora che sia la dama che il cavaliere sono single, non è da escludere che dopo l'estate possano rientrare nel cast del dating-show di Canale 5. Cellucci, in particolare, è stato protagonista di intere puntate del Trono Over per la sua turbolenta frequentazione con Aurora Tropea.

Le registrazioni dell'edizione 2021/2022 del format Mediaset inizieranno alla fine di agosto, quindi tra poche settimane circoleranno le prime anticipazioni su quello che accadrà in studio tra i vari personaggi del parterre, ma anche tra i quattro nuovi tronisti e i ragazzi/e che li corteggeranno.

Chi non mancherà all'appello è sicuramente Gemma Galgani: la torinese sta per prendere parte alla trasmissione di Maria De Filippi per il dodicesimo anno consecutivo, per la gioia di tutti i suoi sostenitori e per il malcontento di chi sperava in qualche novità dopo un lungo periodo dedicato quasi esclusivamente alle disavventure amorose della 71enne.