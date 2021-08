Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo chi è la donna misteriosa: irromperà al matrimonio di Steffy mentre starà per sposare l'amato dottor Finn. Si tratta niente di meno che Sheila, madre naturale dello sposo. Non sarà la prima volta che la vedremo, ci sarà una scena precedente in cui sta leggendo dal monitor di un computer.

Beautiful anticipazioni puntate americane: Sheila diverrà la suocera di Steffy

Durante gli episodi americani di Beautiful comparirà una donna misteriosa, proprio mentre Steffy e Finn staranno per diventare marito e moglie.

Le puntate trasmesse in America saranno molto movimentate da fatti eccezionali e rivelazioni sconosciute.

Infatti proprio quando la sorella di Thomas starà per diventare la signora Finnegan, verrà scoperta la verità sulla famiglia naturale del medico. Il dottore amato da Steffy era stato adottato da Jack e Li Finnegan, ma la sua madre naturale era Sheila Carter.

Nelle puntate americane, Jack sarà in uno stato penoso, per avere nascosto al figlio un segreto. Finn e Steffy annunceranno il loro matrimonio attraverso il web, preoccupando sempre di più il padre dello sposo.

Beautiful, anticipazioni americane: qualcuno ha quindi appreso dal post del matrimonio

Da quel momento, Jack vivrà con la paura che la notizia giunga a qualcuno.

La misteriosa donna è venuta a conoscenza della cerimonia da un monitor del computer. Ecco perchè in occasione del matrimonio, ella si recherà alla villa della famiglia Forrester.

Taylor Hayes non ci sarà per il matrimonio della figlia. Steffy aveva già detto che la madre psichiatra avrebbe avuto impegni di lavoro. La donna misteriosa rivelerà, invece, allo sposo di essere sua madre il giorno della cerimonia nuziale.

La Carter aveva lavorato a Il Giardino, luogo in cui erano di casa i Forrester. In seguito di lei non si era saputo più nulla. Finn sceglierà di annunciare via web il matrimonio con la giovane Steffy Forrester.

Sheila tornerà il giorno delle nozze

Sheila farà così ritorno per il matrimonio del figlio, cresciuto da Jack e Li.

In passato la malvagia donna aveva lavorato a Il Giardino e da allora non si era saputo più niente. Il suo ritorno potrebbe portare nuovi problemi ai Forrester?

Li andrà d'accordo con la nuora? L'amore di Steffy e Liam, con cui è stata sposata ed è nato Hayes. Il piccolo non avrà un padre certo, la figlia di Ridge frequentava due uomini alo stesso tempo.

Ora il padre di Hayes sarà sarà il dottor Finn, dopo l'esito del test sul DNA non sono rimasti dubbi. Resta da vedere il ruolo della suocera e ciò che accadrà in seguito. A Beautiful la tranquillità non esiste, per questo la soap è intrigante e piace.