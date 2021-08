La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta è giunta al capolinea. Ormai da diverse settimane i due protagonisti del Gossip di questa estate 2021 non si vedono più insieme. L'attore turco e la conduttrice sportiva sembrano aver intrapreso ufficialmente due strade separate, come testimoniato anche dall'assenza di Yaman al compleanno di Diletta. Gli ultimi retroscena sulla coppia, però, rivelano che dietro questo allontanamento così freddo e veloce, potrebbe celarsi addirittura un tradimento.

La fine della love story tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, dopo aver trascorso la prima parte dell'estate insieme, con tanto di viaggio in Turchia, Can Yaman e Diletta Leotta hanno fatto perdere le loro tracce come coppia.

Da un giorno all'altro i due hanno smesso di farsi vedere insieme ed entrambi hanno proseguito la loro estate da single, in compagnia dei rispettivi amici.

Non è passata inosservata neppure l'assenza del divo turco alla festa per i trent'anni di Diletta, organizzata dalla conduttrice a Catania. La mancanza di Can non ha fatto altro che confermare la crisi e la rottura tra i due.

A fornire ulteriori retroscena su quello che starebbe accadendo, ci ha pensato anche il paparazzo Maurizio Sorge, che dal suo profilo Instagram, ha fornito delle nuove indiscrezioni sulla coppia.

Il retroscena di Sorge su Can e Diletta: spunta l'ipotesi tradimento

"The End" esordisce il celebre paparazzo nel post social in cui svela che ormai ci sono troppi elementi che lascerebbero capire il fatto che tra i due sia tutto finito.

"Eppure solo un mese fa erano felici e innamorati tra i Faraglioni di Capri", scrive Sorge sul suo profilo social, chiedendosi cosa possa essere successo tra i due innamorati e svelando un retroscena che non è passato affatto inosservato.

"Cosa è successo di così grave? Uno dei due ha tradito l'altro...un allontanamento tra i due troppo freddo e veloce.

Vedremo", scrive Sorge nel suo post col quale ha provato a far chiarezza sulla fine di questa storia d'amore che aveva fatto sognare gli oltre 16 milioni di follower che seguono complessivamente Can Yaman e Diletta su Instagram.

Continua il silenzio di Diletta Leotta e Can Yaman dopo la rottura

Quale sarà a questo punto la verità dei fatti?

Possibile che ci sia stato un tradimento che li ha spinti a dirsi addio definitivamente e quindi a voltare pagina?

Al momento, sia Can Yaman che Diletta non proferiscono parola su quanto è successo. Entrambi preferiscono concentrarsi sui loro impegni professionali ed evitano di rispondere alle domande dei fan, curiosi di scoprire la verità su questo addio avvenuto così velocemente.