Ilary Blasi si prepara a tornare in onda nel prime time di Canale 5 con un nuovo show. Archiviata l'ultima edizione dell'Isola dei famosi, che ha segnato il suo ritorno in video dopo circa due anni di assenza, la signora Totti si prepara a fare il "Bis" nel corso della stagione autunnale Mediaset, con il varietà dal titolo Star in the Star, in onda da settembre.

In queste ore è stato diffuso il promo ufficiale dello show, la cui formula sembra ricordare quella di Tale e Quale e de Il Cantante Mascherato, i due programmi in onda su Rai 1.

Star in the Star, il nuovo show di Ilary Blasi in programma in autunno

La formula del nuovo show condotto da Ilary Blasi su Canale 5, prevede la presenza di un gruppo di 10 vip che interpreteranno le esibizioni più famose di un personaggio noto, celandosi però dietro una maschera.

Sta di fatto che, dopo la pubblicazione del promo ufficiale di Star in the Star condotto da Ilary Blasi, non sono mancate le polemiche.

Qualcuno sui social ha puntato il dito contro il fatto che la trasmissione Mediaset, ricorderebbe moltissimo gli show Tale e Quale e Il Cantante mascherato, entrambi in onda con successo nel prime time di Rai 1, condotti rispettivamente da Carlo Conti e da Milly Carlucci.

In pratica, infatti, il nuovo Star in the Star condotto da Ilary Blasi, sembra essere una sorta di Tale e Quale Show ma senza trucco, bensì con la maschera e col mistero da risolvere su chi sta eseguendo l'esibizione.

A "investigare" sulle identità dei concorrenti in gara ci penserà una giuria composta da Claudio Amendola, Pucci e Marcella Bella.

Scatta la polemica sullo show di Ilary Blasi: copia di Tale e Quale e Cantante mascherato?

Le polemiche sullo show di Ilary Blasi sono state avvalorate anche dalla frase "Chi c'è dietro la maschera?", Che viene pronunciata nel promo ufficiale che sta già spopolando sui social.

Si tratta della stessa espressione che utilizza anche Milly Carlucci quando parla del suo Cantante mascherato, nei promo in onda sulle reti Rai.

Insomma, prima ancora che lo show di Ilary Blasi venga trasmesso su Canale 5, è già al centro di accese diatribe social, tra chi sostiene che sia una sostanzialmente copia dei due varietà di Rai 1 e chi ribadisce che si tratta di un format che esiste già in altri Paesi e quindi non va considerato una "copia".

La sfida del giovedì sera autunnale: Ilary Blasi Vs le fiction Rai

A questo punto, quindi, non resta che vedere la prima puntata di Star in the Star per capire qual è la verità dei fatti.

Lo show andrà in onda per sette prime serate su Canale 5, nella serata del giovedì e dovrà vedersela contro le nuove fiction che saranno trasmesse su Rai 1 nella stessa fascia oraria, tra cui Fino all'ultimo battito con Marco Bocci e Bianca Guaccero.