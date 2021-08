La nuova stagione di Uomini e donne sta per cominciare e c'è grande attesa per rivedere i volti noti del parterre over del dating show e per scoprire quali saranno i nuovi tronisti. Nella giornata di lunedì 23 agosto, Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione di Maria De Filippi ha comunicato sul suo profilo Instagram che il 24 agosto ci sarà la prima registrazione delle puntate. Fra i single che cercheranno l'amore non mancherà Gemma Galgani e sarà presente anche Isabella Ricci.

Uomini e Donne, il 24 agosto la prima registrazione: la conferma di Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia, autrice anche di Temptation Island, ha messo al corrente i suoi follower di quello che accadrà nella nuova edizione di Uomini e Donne. Il braccio destro di Maria De Filippi, infatti, ha pubblicato un post sul suo profilo social, nel quale ha avvertito i fan del programma di Canale 5, che la trasmissione sta per ritornare: ''Il 24 agosto inizieranno le registrazioni''. Mennoia, inoltre, ha confidato di essere stata assente nell'ultimo periodo per scelta, avendo anche problemi con il suo cane che non è stato bene. Raffaella ha spiegato di avere anche interrotto le vacanze per ritornare a Roma, in modo da fare curare Saki.

Uomini e Donne: Gemma pronta a riconquistare Marco Firpo

Gemma Galgani tornerà in studio per cercare l'amore e, dopo avere avuto delle conoscenze non andate a buon fine e la delusione avuta per l'interruzione della sua storia con Maurizio Guerci, potrebbe ritornare sui suoi passi, con un ritorno di fiamma con il suo ex. Gemma, infatti, recentemente, ha dichiarato, nel corso di un'intervista, di pensare ancora a Marco Firpo, al punto da volere provare ad avere una nuova occasione con lui, non avendolo ancora dimenticato.

Uomini e Donne: Isabella è molto attiva sui social e in cerca dell'amore in tv

Fra le dame del parterre che hanno sicuramente destato più interesse da parte del pubblico, c'è sicuramente Isabella Ricci che, con il suo modo di fare e la sua eleganza, ha conquistato le persone appassionate di Uomini e Donne. Da qualche settimana, la single romana è sbarcata su Instagram e sta condividendo con i suoi fan alcuni momenti della sua vita quotidiana.

Per quanto riguarda la nuova edizione del programma, c'è inoltre grande attesa per scoprire chi saranno i nuovi tronisti che proveranno a cercare l'amore in televisione. A tal proposito, in una recente intervista, Maria De Filippi aveva dichiarato di volere persone semplici all'interno della sua trasmissione. Non resta pertanto che attendere le anticipazioni della prima registrazione del 24 agosto per scoprire cosa riserverà la nuova edizione di Uomini e Donne.