Dopo due settimane di pausa estiva, torna Un Posto al Sole su Rai 3 lunedì 23 agosto 2021. Riprenderanno le trame della seguitissima soap opera campionessa di ascolti esattamente da dove erano rimaste in sospeso. In prima linea c'è Filippo con la sua amnesia e quei dieci anni di ricordi persi in un istante. Sartori ha letto la mail di Viviana, la misteriosa ''donna del passato'' che avrà un ruolo molto importante nel recupero dei suoi ricordi. Filippo deciderà comunque di raggiungere Serena e Irene? E poi c'è Silvia, alle prese con la crisi matrimoniale e l'insistente corte di Giancarlo, che ha ulteriormente destabilizzato il suo matrimonio già in crisi con Michele.

Attenzione anche a Patrizio che, a causa di una sua disattenzione, metterà in pericolo il piccolo Federico e di conseguenza anche la relazione con Clara.

Torna un Posto al Sole su Rai 3, due nuovi personaggi maschili e non solo

Nella sigla rinnovata di Upas, ci saranno diverse new entry. Spiccano due nuovi personaggi maschili, ma non saranno gli unici. Pare infatti che la formula generale della sigla verrà cambiata e, volta per volta, compariranno anche delle guest star.

Attesi anche dei ritorni importanti, tra i quali Alice, la nipote di Marina Giordano. Secondo ad alcune indiscrezioni, sembra che nelle prossime puntate di Un Posto al Sole tornino anche Beatrice e Adele, con delle storie completamente inedite.

Cambio programmazione Un Posto al Sole nella settimana 23-27 agosto

Attenzione a un piccolo cambio di messa in onda per quanto riguarda gli episodi settimanali di Upas. Nella serata di giovedì 26 agosto, infatti, lo spazio della soap sarà occupato dall’incontro di pallavolo femminile Italia-Svizzera, valido per i Campionati Europei.

Venerdì 27 agosto l'episodio verrà recuperato: l'appuntamento è alle 20:15 con una doppia puntata di Un posto al sole.

Anticipazioni Un Posto al Sole lunedì 23 e martedì 24 agosto 2021

Palazzo Palladini movimentato come al solito nelle prime due puntate settimanali di Upas. Filippo resterà destabilizzato dalla mail di Viviana e ripenserà al rapporto con Serena.

Che sia la svolta decisiva?

Silvia sarà alle prese con Giancarlo, che non ha assolutamente intenzione di mollare la presa. Michele dovrà stare molto attento, se non vuole perdere la moglie.

Occhi puntati su Patrizio: una banale disattenzione causerà un incidente a Federico. Clara si spaventerà molto e comincerà a dubitare della sua nuova relazione. Non mancheranno le tensioni tra il giovane Giordano e la sua famiglia, mentre Alberto coglierà l'occasione per tentare di metterlo all'angolo.

Infine, Marina dovrà affrontare le inaspettate conseguenze dello stretto rapporto - forse non solo professionale - tra Rosato e la sua ex fidanzata Gloria.