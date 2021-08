Stanno cominciando a circolare le prime anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 24 agosto: nel pomeriggio, infatti, Maria De Filippi ha dato il via all'edizione 2021/2022 del suo dating-show, quella che esordirà sul piccolo schermo a metà settembre. In rete si vocifera che martedì scorso è stata annunciata la prima tronista trans della storia, ma anche gli altri ragazzi che cercheranno l'amore nella versione giovani del format Mediaset.

Informazioni nuovi protagonisti di Uomini e Donne

La nuova stagione di Uomini e Donne, ha ufficialmente debuttato il 24 agosto: le puntate che saranno trasmesse in televisione a partire da lunedì 13 settembre, si stanno registrando agli studi Elios.

Le poche anticipazioni che sono trapelate fino ad ora, informano i telespettatori che Maria De Filippi ha cominciato a presentare il cast 2021/2022, quello che animerà la prima parte dell'edizione.

Per quanto riguarda i protagonisti del Trono Classico, stanno circolando spoiler un po' contrastanti. Amedeo Venza sostiene che nella registrazione di martedì non ci sarebbe stato tempo per annunciare i nuovi tronisti, mentre il blog Vicolo delle News riporta anche il nome di uno di loro.

L'influencer pugliese, comunque, ha aggiornato i propri follower sul numero di ragazzi che sono stati scelti dalla redazione per la versione giovani del programma: sono quattro, due uomini e due donne.

Spoiler sulla prima tronista trans di Uomini e Donne

Nella Instagram Stories che ha dedicato alla prima registrazione stagionale di Uomini e Donne, Amedeo Venza ha scritto: "Oggi è stata una puntata Over. Domani saranno presentati i tronisti, quattro e tutti poco più che ventenni".

Insomma, sarebbe confermato il rumor sul numero di ragazzi che da metà settembre animeranno il Trono Classico: due uomini e due donne, ma con un'importante novità che Maria De Filippi ha ufficializzato proprio ieri pomeriggio.

In rete, infatti, sta prendendo piede l'anticipazione sul nome della prima protagonista transgender della storia del dating-show una ragazza che fino a non molto tempo fa era un ragazzo e che, oggi, ha completato il proprio percorso di cambiamento fisico.

La prima tronista trans, dunque, si chiama Andrea Nicole ed è stata annunciata nel cast il 24 agosto, giorno in cui il format di Canale 5 ha riaperto dopo circa tre mesi di vacanza.

Gemma, i tronisti e le altre anticipazioni su Uomini e Donne

Come ha anticipato Amedeo Venza, mercoledì 25 agosto ci sarà la seconda registrazione di Uomini e Donne 2021/2022: il cast del dating-show, dunque, si riunirà anche oggi dopo aver esordito martedì 24 davanti alle telecamere.

Per il momento sono trapelati pochissimi spoiler su quello che è accaduto nel corso della prima puntata della nuova edizione, e alcuni sono anche in contrasto tra loro.

I quattro nuovi tronisti, comunque, dovrebbero essere presentati nelle prossime ore (probabilmente la conduttrice ha deciso di non annunciarli tutti il primo giorno, ma di dividerli nelle due registrazioni previste per questa settimana), anche perché molto del tempo a disposizione potrebbe essere stato dedicato alla "regina" incontrastata del Trono Over e a quello che ha fatto lontano dai riflettori ultimamente.

Da circa 24 ore, infatti, sul web non si parla d'altro che di Gemma e dell'operazione di mastoplastica alla quale si è sottoposta durante l'estate, ovvero quando il dating-show non era in onda. La rivista di Gossip Nuovo ha anticipato ai telespettatori che Galgani si è rifatta il seno a un anno di distanza dal lifting al viso.