Elisabetta Gregoraci è a casa, nella sua Soverato, in provincia di Catanzaro. La showgirl è tornata pronta a festeggiare il compleanno della nonna che ha compiuto 100 anni. La conduttrice si è mostrata sui propri account ufficiali sorridente e felice di presentare la sua famiglia di origine. Attraverso i canali social, ha anche voluto condividere un momento toccante mentre era intenta a pregare sulla tomba della sua mamma Melina, nel cimitero dove è sepolta. La soubrette ha narrato in più circostanze la triste vicenda della madre, portata via dal cancro quando Elisabetta era ancora un'adolescente di 14 anni.

Elisabetta Gregoraci dedica alla madre: 'Io sempre con te e tu sempre con me'

Elisabetta Gregoraci è tornata a Soverato e non ha mancato di fare una visita alla tomba della madre, la signora Melina. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 si è lasciata immortalare mentre pregava ed ha condiviso con i suoi followers il momento, aggiungendo alla storia sul suo account ufficiale Instagram la canzone dal titolo 'Angelo,' di Francesco Renga, e scrivendo una dedica per il suo genitore: "Io sempre con te e tu sempre con me mamma". La showgirl, lo scorso 29 giugno, attraverso i suoi canali social, aveva fatto sapere che quello è un giorno che odia, proprio perché è l'anniversario della scomparsa della mamma Melina.

Elisabetta Gregoraci: 'Ora mi godo la mia Calabria'

Dopo essere stata in Sardegna, a Capri ed in Sicilia con il figlio Nathan Falco, nato dalla relazione con Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci è tornata nella città dove è cresciuta. "Ora mi godo la mia Calabria", ha fatto sapere la showgirl attraverso i suoi social. Dalla sua Soverato, la soubrette ha condiviso sul suo account ufficiale Instagram varie immagini: mentre era con il padre, oppure con i suoi nonni, oltre all'istantanea in cui era intenta a pregare sulla tomba della mamma che ha diviso i followers.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Da un lato vi sono coloro che capiscono il momento delicato nel fare visita alla madre, dall'altra parte c'è anche chi pensa che sia una foto di pessimo gusto in un luogo di pace.

Fra le varie storie su Instragram, Gregoraci ha mostrato anche la casa dei nonni Nino ed Elisabetta, da cui ha preso il nome. Nell'appartamento vi sono foto in cui sono ritratte la soubrette e la sorella minore Marzia da piccole.

L'ex gieffina ha inoltre mostrato un'istantanea della sua vecchia scuola.

Gregoraci ha soprattutto presentato ai followers nonna Elisabetta, che ha compiuto 100 anni, scrivendo nella didascalia della foto: "Tanti auguri nonnina mia, tra qualche ora ti festeggeremo e io sono tanto felice".