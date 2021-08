Il 24 agosto si sono svolte le registrazioni delle prime puntate di Uomini e donne, che andranno in onda su Canale 5 a settembre, e in studio, a quanto pare, c'è stato uno scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, che ha avuto come causa principale l'intervento di mastoplastica a cui si sarebbe sottoposta la dama torinese. Oltre alla presenza dell'opinionista romana, in studio era presente anche Gianni Sperti. Fra le dame del parterre sono tornate anche Ida e Isabella.

Uomini e Donne, anticipazioni: Tina e Gemma ai ferri corti

Nella giornata di martedì 24 agosto è stata diffusa la notizia in merito al fatto che Gemma si è rifatta il décolleté e durante la prima registrazione di Uomini e Donne, l'intervento della dama torinese sarebbe stato causa di uno scontro con Tina.

Era prevedibile che l'opinionista del dating show, che già in passato aveva attaccato Gemma, esprimesse il suo pensiero anche sul nuovo seno della dama piemontese. In base alle indiscrezioni trapelate in rete, sembrerebbe che lo scontro sia stato veramente grande.

Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti opinionisti

Nella nuova edizione di Uomini e Donne, oltre all'opinionista Tina Cipollari, è stato confermato anche Gianni Sperti. Quest'ultimo, infatti, ha condiviso alcune storie Instagram sul suo profilo, che testimoniavano la sua presenza negli studi Elios. Gianni ha utilizzato la didascalia "casa" per descrivere l'atmosfera familiare che stava vivendo e successivamente ha pubblicato un breve filmato del parterre.

Uomini e Donne: nel parterre over Ida Platano e Isabella Ricci

Oltre alla presenza di Gemma Galgani, nel parterre over è stata confermata anche quella di due dame che proveranno a trovare l'amore nella nuova stagione televisiva della trasmissione di Maria De Filippi. Nella prima registrazione di Uomini e Donne, infatti, erano presenti anche Ida Platano e Isabella Ricci.

Mentre la prima è una grande amica di Gemma, la seconda, nel corso della precedente edizione del dating show, ha avuto qualche battibecco con Galgani. Nel corso della prima registrazione, inoltre, è stato dato spazio anche al trono classico e in rete sono state diffuse le prime indiscrezioni sui tronisti. Fra le novità di quest'anno la prima tronista transgender della storia del dating show, di nome Andrea Nicole, e a quanto pare sarebbero arrivate numerose richieste per corteggiarla.

Non resta che attendere ulteriori anticipazioni sulle registrazioni di Uomini e Donne o la messa in onda delle puntate per saperne di più sull'ennesima lite fra Tina Cipollari e Gemma Galgani e per vedere il nuovo décolleté della dama torinese.