Davvero la relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta è giunta al capolinea? Nessuno dei due ha proferito parola al riguardo, ma sta di fatto che gli ultimi indizi che riguardano la coppia (o ex coppia) sembrano aver preso una direzione diversa da quella che conduce al lieto fine. Dopo la romantica vacanza in Turchia, che si è svolta tra cene romantiche, coccole e presentazioni in famiglia, il tutto documentato sui social, le strade dei due si sono divise. La giornalista volto di Dazn e l'attore turco hanno proseguito le loro vacanza separati e ciò poteva essere nulla, ma poi è giunto il compleanno di Diletta a cui Can non ha preso parte.

E adesso Yaman è stato avvistato con una misteriosa donna dai capelli bruni. La love story che ha fatto chiacchierare il mondo del Gossip per mesi potrebbe essersi conclusa.

L'attore potrebbe aver già dimenticato Leotta

Alessandro Rosica lo annuncia da tempo: la relazione tra Can e Diletta, secondo il giornalista che ha sempre creduto poco alla sincerità dei sentimenti reciproci, è terminata da tempo, ma i due protagonisti starebbero aspettando il momento giusto per comunicarlo. Se queste fino ad oggi erano solo voci, le ultime apparizioni di Yaman e Leotta, che non passano tempo insieme da molti giorni, sembrano diventare sempre più certezze. La scelta di trascorrere delle vacanze separate dopo il viaggio in Turchia poteva risultare plausibile, ma i fan della coppia non hanno capito il motivo dell'assenza clamorosa dell'attore al trentesimo compleanno di colei che fino a quel punto era considerata la sua fidanzata.

Molti vip sono giunti in quel di Catania, dove la giornalista ha festeggiato il suo compleanno con un party organizzato per lei da suo fratello, ma di Yaman neanche l'ombra. Ovviamente il fatto che lui avesse deciso di non prendere parte all'evento non poteva passare inosservato così come inosservata non poteva passare la vicinanza sospetta di Can a una misteriosa ragazza bruna di cui attualmente non si conosce l'identità.

Chi è la donna che sta frequentando Can?

A dire qualcosa in più sulla donna è stata Deianira Marzano, la quale ha affermato mezzo social che Can starebbe frequentando una ragazza che si occupa di estetica a livelli elevati.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Deianira ha aggiunto, forse per smorzare un po' i toni, che la donna in questione potrebbe essere semplicemente un'amica ma al momento si sa così poco al riguardo che si tratta solo di ipotesi.

Mentre si prepara ad affrontare un nuovo set che lo vedrà recitare al fianco di Francesca Chillemi per la produzione "Viola come il mare", Yaman si ritroverà a contrare di nuovo il gossip riguardante la sua vita privata.

Chissà se alla luce delle nuove segnalazioni sul loro conto, Can e Diletta decideranno di prendere la parola per chiarire la situazione una volta per tutte.