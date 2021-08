Tra le coppie dell'ultima stagione di Uomini e donne, vi è quella composta da Davide e Chiara. I due, usciti dalla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, hanno deciso di viversi la loro storia d'amore cercando di mantenere comunque un contatto diretto con i numerosi fan che li seguono. Così, in questi giorni Davide ha fatto sapere di volersi allontanare per un po' dal mondo di Instagram mentre si sono rincorse voci legate a una possibile crisi in corso con la sua fidanzata, che hanno spinto Chiara a fare subito chiarezza, smentendo le indiscrezioni sui social e chiedendo a chi le ha messe in giro cosa ne può sapere dell'amore che c'è tra loro due.

La situazione sentimentale tra Chiara e Davide

Nel dettaglio, Davide Donadei aveva annunciato ai numerosi fan che lo seguono su Instagram, di volersi prendere un periodo di riposo dal mondo social, complice la stanchezza accumulata nel corso dell'ultimo periodo, dato che l'ex tronista non è mai stato fermo dal punto di vista lavorativo.

Una decisione arrivata insieme alle voci legate a una presunta crisi in corso tra Chiara e Davide. Stando alle segnalazioni riportate sui social da Deianira Marzano, sembrerebbe che l'ultimo periodo non sia stato facile per la giovane coppia nata nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Si vocifera, infatti, che Chiara sarebbe una ragazza molto pesante e che Davide avrebbe confessato a persone a lui vicine, che non è suo obiettivo quello di pensare a mettere su famiglia con la fidanzata, dato che prima vuole essere certo al 100% del sentimento che prova.

La reazione di Chiara dopo le voci di crisi con Davide

Insomma, una segnalazione che ha messo un po' in allerta i fan della coppia nata quest'anno a Uomini e donne, tanto che si è pensato anche a una possibile crisi in corso tra i due. A fare un po' di chiarezza, però, ci ha pensato la stessa Chiara che sul suo profilo Instagram ha postato delle storie in cui ha sbottato contro queste voci che circolano sul suo conto, precisando quindi che al momento non ci sarebbe nessuna crisi in atto col suo fidanzato.

"Solo chiacchiere", ha scritto Chiara sui social in merito alle voci di crisi e possibile rottura tra lei e il fidanzato protagonisti di Uomini e donne.

'Ma cosa ne sapete voi', sbotta Chiara sui social

"Ma cosa ne sapete voi dell'amore che proviamo noi", ha proseguito ancora Chiara che in questo modo ha messo definitivamente a tacere le voci che sono circolate sul web e sui social.

Insomma sembrerebbe che, nonostante il periodo di distacco dal mondo social, Davide non abbia messo in discussione il suo sentimento nei confronti della fidanzata. Tra i due, quindi, tutto procede nel migliore dei modi e non si esclude che a settembre possano tornare a U&D per fare un bilancio dei primi mesi d'amore insieme.