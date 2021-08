Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Un posto al sole, che narra gli amori, i tormenti e le passioni di un gruppo di persone residenti a Posillipo. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 23 al 27 agosto 2021, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul piccolo incidente che coinvolgerà Federico e Patrizio, sulla crisi di Filippo, sulla dichiarazione che Alberto farà a Clara, sull'arrivo di Alice e sul rientro di Silvia e Michele.

Patrizio delude Clara

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che una piccola distrazione di Patrizio rischierà di provocare delle serie conseguenze al piccolo Federico. L'accaduto renderà molto più complicati i rapporti fra il giovane e i suoi genitori, rovinando anche la sua relazione con Clara. Di conseguenza, quest'ultima sarà costretta ad affrontare la possibile reazione di Alberto Palladini alla notizia dell'incidente di suo figlio. Più tardi, Ornella e Raffaele cercheranno di riappacificarsi con Patrizio e Clara, mentre quest'ultima rimarrà molto stupita da un gesto inatteso compiuto da Alberto. La dichiarazione del Palladini, infatti, manderà in confusione Clara proprio ora che Patrizio aveva l'intenzione di impegnarsi seriamente con lei.

Jimmy pensa a Cristina

Filippo entrerà in crisi quando riceverà un'inaspettata mail da Viviana. Non sapendo se rispondere o no, il giovane si concentrerà a riflettere se raggiungere o meno Serena e Irene al mare, dove stanno trascorrendo le loro vacanze. Nel frattempo, Serena sarà molto dispiaciuta per non essere riuscita a far riavvicinare Filippo con la figlia, soffrendo ancora di più per l'interesse che il marito sembra avere nei confronti della poco impegnativa Viviana.

Marina riceverà la visita di sua nipote Alice che contribuirà ad acuire le tensione con Fabrizio. Quest'ultimo sarà interamente impegnato nella preparazione di uno spot pubblicitario per il pastificio destinato a pubblicizzare la pasta Rosato. Le cose peggioreranno quando Alice condividerà sul web un video del backstage dello spot, facendo infuriare Fabrizio.

Finite le vacanze insieme a Michele, Silvia rientrerà in città pronta per affrontare la crisi sentimentale che sta attraversando da qualche tempo. Alla fine, la donna chiederà aiuto a Mariella che non riuscirà a darle nessun consiglio perché sente di essere in una posizione difficile. Jimmy non riuscirà a smettere di pensare a Cristina, mentre Bianca attraverserà un difficile momento. Una piccola disavventura allo studio farà crescere ancora di più l'astio che Renato Poggi prova nei confronti di Susanna.