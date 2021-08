Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, ambientata in un immaginario quartiere della Spagna degli anni venti, Acacias. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 23 al 28 agosto 2021, tutti i giorni su canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui piani di vendetta di Genoveva nei confronti di Felipe, sull'arrivo di Anabel ad Acacias, sulla decisione di Jose di rimanere in Spagna e sulle disavventure di Casilda con Izam.

Genoveva è fuori pericolo

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Genoveva sarà fuori pericolo anche se rischia ancora di essere colta da complicazioni durante il parto. Poco dopo, le condizioni della Salmeron peggioreranno a causa di una crisi respiratoria e convulsiva che la porterà a perdere il bambino che sta aspettando. Dopo l'aborto, Genoveva inizierà a riprendersi leggermente fino a svegliarsi. Nel frattempo, i dottori informeranno Felipe dell'accaduto che si incaricherà di dire alla moglie che ha perso il bambino. Inizialmente, la donna non accetterà facilmente la notizia per poi decidere di allearsi con l'avvocato Velasco per vendicarsi del marito, colpevole ai suoi occhi di aver ucciso suo figlio.

Julio vuole partire per gli Stati Uniti

Marcos e Felicia si chiariranno tanto che l'imprenditore organizzerà un pranzo in un ristorante con Rosina, Liberto e sua figlia Anabel. Quest'ultima riuscirà a farsi accettare da tutti i residenti del quartiere grazie alla sua dolcezza, conquistando il cuore di Julio che si innamorerà di lei a prima vista.

Dopo aver saputo che gli anarchici hanno fatto un attentato in un barbiere, Carmen si preoccuperà della decisione di Ramon di entrare in politica. Fabiana rimprovererà Rosina per come si è comportata alla pensione, mentre Marcelina chiederà a aiuto a Casilda per cercare un modo di ricambiare il regalo ricevuto da Jacinto. I Dominguez continueranno a prendere lezioni di inglese fino a quando Golden non farà ritorno dall'Italia per partire alla volta della California insieme a loro.

Poco dopo, Jose Miguel verrà a sapere da Alodia che Bellita non vorrebbe lasciare Acacias. A quel punto, l'uomo deciderà di lasciare che sia Julio a partire al posto suo per gli Stati Uniti in modo da poter rimanere in Spagna con la moglie.

Anabel conoscerà e pranzerà insieme a Camino ed Ildefonso al ristorante Nuovo Secolo. Le due ragazze faranno amicizia ed insieme convinceranno Felicia e Marcos ad uscire insieme a cena. Casilda sarà costretta ad uscire con il capo e il volto coperto per sfuggire alle attenzioni sgradite di un giovane giunto da poco ad Acacias dal Marocco, Izam. Alodia dirà a Servante che solo le pensioni gestite da coppie sposate potranno partecipare al concorso.