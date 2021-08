Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana Beautiful, che racconta gli amori e le passioni di alcuni ricchi abitanti di Los Angeles. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 22 al 28 agosto 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle menzogne di Shauna, sulla decisione di Brooke di perdonare il marito, sui nuovi piano ideati da Quinn, sulla dichiarazione d'amore di Bill alla Logan e sui malesseri fisici di Steffy.

Shauna mente a Flo

Le anticipazioni di Beautiful ci segnalano che Shauna avrà modo di incontrare la figlia Flo, a cui racconterà le novità riguardanti il suo matrimonio con Ridge. La donna, però, farà molta attenzione a non rivelarle che è stata lei a mandare il messaggio per ordinare il divorzio a Carter perché Ridge, in quel momento, era completamente ubriaco. Nel frattempo, Ridge sarà costretto ad affrontare la rabbia e la delusione di Brooke, sconvolta nel sapere che il marito ha sposato un'altra. Alla fine, gli ormai ex coniugi si giureranno eterno amore a patto, però, che Ridge chieda immediatamente l'annullamento del matrimonio con Shauna. Felice per essere riuscito a farsi perdonare dalla donna della sua vita, il Forrester non riuscirà a smettere di pensare al bacio che quest'ultima si è scambiata con il suo eterno rivale Bill.

Ridge crede che Brooke lo tradisca

Eric farà sapere a Quinn e Shauna che tutti i loro tentativi di dividere Ridge e Brooke sono falliti miseramente perché il figlio è già tornato dalla Logan. Saputo ciò, la Fuller ideerà un nuovo piano per portare a termine i suoi scopi coinvolgendo Bill Spencer. Quinn si recherà a casa di quest'ultimo e lo convincerà a non smettere di lottare per Brooke, invitandolo a dichiararsi nuovamente con lei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ancora innamorato della Logan, Bill si recherà a casa sua e le dichiarerà nuovamente il suo amore, scoprendo di non essere ricambiato per l'ennesima volta. Quest'ultima, infatti, gli rivelerà che, anche se una parte di lei continuerà ad amarlo, tutto il suo cuore appartiene a Ridge. Quest'ultimo origlierà la conversazione fra Brooke e Bill, intuendo erroneamente che lei si stia dichiarando al suo rivale.

Scioccato e confuso, il Forrester ritornerà da Shauna. Carter farà capire dolcemente a Zoe quanto sia interessato a lei. Steffy riuscirà a convincere il dottor Finnegan a prescriverle degli antidolorifici che l'aiutino a sopportare i dolori causati dai postumi dell'incidente. Il giovane accetterà anche se l'avviserà di non esagerare troppo con il loro uso. Nel frattempo, Liam si impegnerà ad aiutare la sua ex nell'occuparsi della loro bambina Kelly.