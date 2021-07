Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera napoletana Un posto al sole, che narra le vicissitudini di alcuni abitanti di un condominio di Posillipo. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 2 al 6 agosto 2021, tutti i giorni su Rai tre a partire dalle 20:45. La soap andrà in vacanza per due settimane e ritornerà in onda lunedì 23 agosto 2021.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui diverbi fra Cristina e Bianca, sulla decisione di Samuel di partire, sui problemi di coppia di Fabrizio e Marina anche a motivo del ritorno della sua ex Giorgia e sull'intenzione di Michele e Silvia di trascorrere le vacanze insieme.

Bianca litiga con Cristina

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che ritornerà a palazzo a Palladini la figlia di Roberto Ferri, la piccola Cristina. In quell'occasione, la bimba incontrerà Bianca con cui non legherà particolarmente. Per questo motivo, quest'ultima sarà costretta molto presto a scusarsi con Cristina, non riuscendo comunque a migliorare i loro rapporti. Dopo che le cose con Speranza andranno male, Samuel si sentirà talmente deluso dall'amore e dall'amicizia da decidere di andarsene da palazzo Palladini, Guido e Mariella si renderanno conto che la nipote non è molto felice ed inizieranno ad ipotizzare su cosa le sia potuto succedere. Le cattive abitudini di Vittorio prenderanno nuovamente il sopravvento fino a quando Patrizio non si offrirà di aiutarlo a capire cosa vuole realmente dalla vita.

Più tardi, quest'ultimo si offrirà di fare da babysitter al bambino di Clara ma la giovane rifiuterà il suo aiuto, asserendo di non essere ancora pronto a coinvolgerlo nei suoi problemi. Fabrizio Rosato rivedrà una donna appartenente al suo passato di nome Giorgia, che finirà per metterlo in serie difficoltà nel corso dei loro incontri di lavoro.

Il ritorno della donna acuirà la tensione già presente con Marina che non si fida più completamente di lui.

Filippo vorrebbe ricordare

La Giordano si occuperà di Roberto cercando di confortarlo e di tirargli su il morale. Michele sarà molto felice di sapere che il suo libro verrà pubblicato molto presto e deciderà di condividere la sua gioia riavvicinandosi a Silvia.

Per questo motivo, la coppia deciderà di trascorrere le vacanze insieme, senza sapere che Giancarlo non vuole assolutamente rinunciare alla donna di cui si è perdutamente innamorato. Serena e Irene decideranno di partire alla volta del mare mentre Filippo contatterà un terapeuta che possa aiutarlo a ricordare. Nonostante ciò, i progressi del Sartori non saranno molti anche se lui si sforzerà tantissimo. Più tardi, una vecchia conoscenza di Filippo ritornerà nella sua vita, mentre la famiglia Boschi deciderà di andare in ferie.