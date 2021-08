È tempo di pausa estiva per la soap opera Un posto al sole, uno degli appuntamenti storici e tra i più seguiti della terza rete Rai. I telespettatori che stasera 9 agosto si sono collegati su Rai 3 per seguire la nuova puntata della soap ambientata a Palazzo Palladini, hanno avuto modo di vedere che al suo posto c'era un programma condotto da Stefano Bollani. Il motivo ha a che fare con la consueta sosta della soap per il periodo di Ferragosto: le nuove puntate, infatti, riprenderanno in prima visione assoluta da lunedì 23 agosto 2021.

Cambio programmazione per Un posto al sole: la soap si ferma due settimane

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Un posto al sole rivelano che, anche quest'anno, la soap opera osserverà un turno speciale di sosta.

Per due settimane, infatti, Rai 3 sospenderà la messa in onda dei nuovi episodi così da non "sprecare" puntate in un periodo in cui la platea televisiva si assottiglia notevolmente per il consueto periodo delle vacanze estive.

E così, da lunedì 9 e fino al prossimo venerdì 20 agosto, su Rai 3 non ci sarà più spazio per le puntate della soap opera ambientata a Napoli.

Le nuove puntate di Un posto al sole ritornano dal 23 agosto 2021 in tv

L'appuntamento con Un posto al sole, infatti, ritornerà in onda in prima visione assoluta direttamente da lunedì 23 agosto, come sempre nella fascia oraria che va dalle 20:45 alle 21:15, con le nuove puntate che si preannunciano ricche di colpi di scena e sorprese.

Le prime anticipazioni riguardanti il nuovo ciclo di appuntamenti che andranno in onda nella settimana che va dal 23 al 27 agosto 2021, infatti, rivelano che ci saranno delle sorprese importanti legate al rapporto tra Alberto e la sua ex Clara.

Alberto manda in crisi la sua ex Clara

La donna ormai, dopo la fine della relazione con Palladini, si è gettata a capofitto tra le braccia di Patrizio, col quale sta costruendo qualcosa di importante insieme.

Eppure, Alberto dimostrerà di non avere alcuna voglia di arrendersi e di farsi da parte. Palladini, infatti, tornerà di nuovo all'attacco e nel corso delle nuove puntate post pausa estiva della soap, il pubblico assisterà ad una vera e propria dichiarazione che farà nei confronti di Clara.

Le parole di Alberto, rivolte alla sua ex donna, non passeranno affatto inosservate al punto che Clara si ritroverà ad affrontare un momento di forte crisi.

Silvia e Michele ritornano in città: anticipazioni Un posto al sole

E poi ancora, gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole fino al 27 agosto 2021, rivelano che Silvia e Michele ritorneranno a Napoli dopo che hanno scelto di staccare un po' la spina e di ritrovare di nuovo se stessi attraverso un viaggio.

Ad attendere il ritorno di Silvia, però, ci sarà Giancarlo, il quale dimostrerà di tenerci per davvero alla donna e di non voler rinunciare al sentimento che prova nei suoi confronti.