Uomini e Donne ripartirà ancora una volta da Gemma Galgani. Le puntate che daranno il via all'edizione 2021/2022 del dating-show saranno dedicate quasi certamente alla dama torinese e al modo in cui ha trascorso l'estate.

Secondo le ultime indiscrezioni (non ancora confermate ma nemmeno smentite) la 71enne potrebbe essersi sottoposta ad un'altra operazione chirurgica dopo il lifting al viso di un anno fa. Al rientro negli studi Elios dopo le vacanze, la protagonista del Trono Over potrebbe sfoggiare un naso nuovo di zecca.

Rumor sulla protagonista di Uomini e Donne

Non si placano le chiacchiere su quello che sta facendo Gemma in questo periodo in cui Uomini e Donne non sta andando in onda. Da qualche settimana, si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile cambiamento che la dama potrebbe aver deciso di apportare al suo viso durante l'estate.

Notando che Galgani ultimamente non si mostra mai in volto nelle Stories che pubblica su Instagram (in tutti i video si inquadra sempre dal collo in giù) alcuni fan del dating-show di Canale 5 hanno cominciato ad ipotizzare il motivo di questa strana scelta. La teoria più accreditata è quella che la 71enne possa essersi sottoposta ad un intervento chirurgico mentre il programma al quale partecipa da anni è in vacanza, un po' sulla falsariga di quello che è successo l'anno scorso.

Al rientro in studio a settembre 2020, la protagonista del Trono Over era apparsa dinanzi alle telecamere ringiovanita da un lifting al viso che aveva fatto nel corso dell'estate.

Le ipotesi prima del ritorno a Uomini e Donne

Il fatto che Gemma non si stia facendo vedere in viso da circa due mesi sta spingendo i curiosi ad ipotizzare che anche quest'estate possa aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per ringiovanirsi.

I fan di Uomini e donne sospettano che la dama torinese possa essersi ritoccata il naso con un intervento di rinoplastica.

Da quando sta circolando questo Gossip sul suo conto, Galgani non si è esposta né per confermarlo né per smentirlo: il silenzio della dama, però, non fa altro che alimentare le chiacchiere su come si mostrerà davanti alle telecamere di Canale 5 al rientro dalle vacanze.

La prima puntata della stagione 2021/2022 di Uomini e Donne verrà registrata il 29 agosto. Dunque, tra poche settimane si saprà con certezza se la torinese si è sottoposta ad una nuova operazione, oppure se quest'estate ha deciso di essere poco social e di non farsi vedere per alimentare l'interesse degli spettatori sulla sua storia personale.

Attesa per il nuovo cast di Uomini e Donne

L'attesa dei fan di Uomini e Donne sta per finire: gli studi Elios riapriranno i battenti domenica 29 agosto, quando Maria De Filippi condurrà la registrazione della prima puntata della nuova edizione. L'appuntamento in questione sarà trasmesso su Canale 5 lunedì 13 settembre, ma è probabile che nel frattempo arrivino le prime anticipazioni dal web.

La conduttrice presenterà al pubblico il cast della stagione 2021/2022: quattro ragazzi per il Trono Classico (due uomini e due donne) e dame e cavalieri per il Trono Over. Se la presenza di Gemma Galgani nel parterre è confermata, quelle di tutti gli altri veterani del programma ancora no. Ida Platano, Isabella Ricci, Armando Incarnato e Nicola Vivarelli dovrebbero tornare dopo l'estate, mentre Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua potrebbero non prendere parte alle nuove puntate.

Confermati anche i tre opinionisti storici Gianni Sperti, Tinì Cansino e Tina Cipollari: quest'ultima ha smentito il gossip che la voleva prossima a lasciare U&D per trasferirsi a Firenze dal compagno Vincenzo.