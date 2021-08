Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni quotidiane di Una vita. La TV Soap spagnola, nonostante l'uscita di scena di numerosi personaggi, continua a far sognare l'affezionatissimo pubblico. Attualmente, va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica, alle 14:10.

Le anticipazioni delle puntate di mercoledì 18 e di giovedì 19 agosto saranno ricche di colpi di scena. In particolare, Marcos, dopo una discussione con Felicia, deciderà di abbandonare Acacias, mentre Laura proverà a conoscere meglio Felipe. Quest'ultimo non sarà affatto contento del suo atteggiamento e farà di tutto per tenerla lontana.

Ramon sarà quasi certo di voler accettare la proposta fatta da Armando e Genoveva, tramite minacce, riuscirà a convincere Laura a stare dalla sua parte e a testimoniare a suo favore.

Una vita, anticipazioni di mercoledì 18 agosto: Felicia e Marcos avranno una brutta discussione

Nella puntata di Una vita del 18 agosto, il rapporto tra Marcos e Felicia diventerà sempre più complicato. La donna lo affronterà a testa alta perché non sopporterà l'idea di essere spiata. Marcos, però, non avrà voglia di farsi travolgere in accese discussioni. Così, suo malgrado, affermerà di voler lasciare Acacias, almeno per il momento.

Intanto, Laura si avvicinerà molto a Felipe. Cercherà di occuparsi di lui e di soddisfare tutti i suoi bisogni.

L'avvocato sembrerà non gradire le attenzioni della giovane. Cercherà di prendere le distanze da lei e si sentirà molto a disagio.

Rosina e Liberto non se la passeranno meglio. I due, dopo essersi trasferiti alla pensione di Servante, faranno fatica ad abituarsi. In particolare Rosina avrà un risveglio davvero poco piacevole.

Una vita, trama di giovedì 19 agosto: Genoveva verrà liberata dal carcere

Stando alle anticipazioni del 19 agosto di Una vita, Jacinto farà numerosi tentativi per cercare di riportare la pace tra lei e Marcelina. Purtroppo, tutti i suoi sforzi avranno esito negativo perché la donna sembrerà intenzionata a mantenere la sua posizione.

Anzi, la situazione prenderà una piega inaspettata, non facendo altro che peggiorare i rapporti tra loro.

Nel frattempo, Ramon rifletterà sull'offerta di Armando di entrare nel Partito Liberale. Ormai sarà quasi certo di aver preso la giusta decisione e inizierà a pensare di dirgli di si.

Genoveva farà di tutto per provare la sua innocenza. La prigione le starà stretta e riuscirà a manipolare Laura per farle deporre una testimonianza a suo favore. La ragazza non vorrebbe farlo, ma le minacce della dark lady non le lasceranno altra scelta. Questo piano sembrerà andare a buon fine perché, nelle ore successive, l'avvocato dirà a Genoveva di aver riottenuto la libertà.