Milena Miconi è stata per alcune stagioni tra i principali protagonisti della serie televisiva Don Matteo insieme a Terence Hill, Flavio Insinna e Nino Frassica. L'attrice si è detta dispiaciuta della sua esclusione dal cast della tredicesima stagione della fiction.

Durante Don Matteo 13 ci sarà il ritorno di alcuni storici personaggi come quello interpretato da Flavio Insinna. Miconi, invece, non ci sarà. Intervistata da Vero Tv, l'attrice romana si è detta perplessa soprattutto perché nessuno le ha spiegato i motivi per i quali la produzione ha deciso di far uscire di scena il personaggio di Laura Respighi.

Non a caso, nella tredicesima edizione, il capitano Anceschi (Flavio Insinna) sarà vedovo.

Laura, un personaggio che è rimasto nel cuore dei telespettatori italiani

Laura Respighi è rimasta nel cuore dei telespettatori di Don Matteo. Milena Miconi ha dichiarato di non essere riuscita ad avere un contatto diretto con la produzione della fiction per chiarire le ragioni dell'esclusione del suo personaggio.

A tal proposito, ha svelato di aver scoperto per caso che gli sceneggiatori della serie televisiva con Terence Hill avevano già deciso di "far morire" Respighi. L'attrice romana, infatti, ha rivelato che la figlia ha sostenuto il provino per interpretare la figlia di Anceschi e di Laura, ma purtroppo non l'ha superato.

In questa circostanza Miconi, leggendo il copione, ha appreso che la ragazza avrebbe dovuto parlare del decesso di Laura.

La grande amicizia con Flavio Insinna con cui ha lavorato nelle prime stagioni di Don Matteo

Milena Miconi ritiene che sua figlia non abbia superato il provino per Don Matteo 13 perché ancora troppo giovane per ricoprire il ruolo della figlia del capitano Anceschi.

A questo punto, i fan dell'ex modella sperano di rivederla al più presto sul piccolo schermo in qualche altra fiction.

L'attrice capitolina ha anche parlato dell'amicizia che la lega a Flavio Insinna, conosciuto sul set di Don Matteo fin dalle prime stagioni. Ha voluto pubblicamente esprimere il suo affetto e la stima nei confronti del collega, e ha aggiunto che di recente gli ha inviato un messaggio per complimentarsi con lui per il ritorno sul set della serie con Terence Hill.

Dunque, nessun rancore da parte di Miconi nei confronti di Insinna, nonostante la sua esclusione dal cast. Ricordiamo infine che la sua ultima apparizione in una Serie TV è stata nel 2014, quando ha recitato in un episodio de Il restauratore.