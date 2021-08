Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la soap opera Una vita, che proseguirà la sua messa in onda anche nella settimana che va dal 30 agosto al 4 settembre 2021 con nuovi episodi.

Le anticipazioni rivelano che ci saranno diversi colpi di scena che riguarderanno in primis Felipe: da un lato dovrà fare i conti con la drammatica notizia della perdita del figlio che Genoveva portava in grembo, e dall'altro si ritroverà nel letto al fianco della domestica Laura.

Intanto la dark lady di Acacias, dopo il lungo periodo di degenza in ospedale tornerà di nuovo a casa.

Genoveva incredula per l'aborto: anticipazioni Una Vita al 4 settembre 2021

Le anticipazioni delle puntate di Una Vita in programma nella settimana che va dal 30 agosto al 4 settembre riportano che Genoveva farà fatica a credere di aver perso per davvero suo figlio. La dark lady arriverà a pensare addirittura che la stiano prendendo in giro e che non sia vero il fatto che non diventerà più mamma.

Un duro colpo anche per Felipe che, vedendo la sofferenza della moglie, si sentirà colpevole di quanto accaduto e si assumerà le responsabilità della disgrazia.

Occhi puntati anche sul rapporto tra Camino e Ildefonso: gli spoiler della soap opera spagnola evidenziano che i due, dopo aver convolato a nozze, avranno dei problemi nella vita di coppia.

Ildefonso si comporta stranamente con Camino

A destare sospetti saranno i comportamenti strani di Ildefonso. L'uomo, infatti, assumerà degli atteggiamenti anomali nei confronti della neo-moglie, soprattutto in camera da letto.

Intanto Josè cercherà di fare chiarezza sull'insolita reazione di Bellita alla notizia del viaggio negli Stati Uniti d'America.

L'uomo si renderà conto che c'è qualcosa che non gli è stato detto, e cercherà di scoprire la verità.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Una Vita fino al prossimo 4 settembre 2021 preannunciano che Felipe farà una scoperta incredibile al suo risveglio.

Felipe a letto con la domestica: trame Una Vita 30 agosto-4 settembre

L'avvocato si ritroverà nel letto al fianco di Laura, la domestica da poco assunta e con la quale sembra che abbia trascorso la notte. Felipe al mattino non ricorderà nulla di ciò che è successo e non riuscirà a spiegarsi come sia finito nello stesso letto con Alonso.

Questa situazione provocherà delle tensioni tra Felipe e Laura, e lo scontro tra i due avverrà proprio nel giorno in cui Genoveva tornerà di nuovo ad Acacias dopo essere stata dimessa dall'ospedale.