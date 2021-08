Contrariamente a quanto annunciato all'inizio della seconda stagione, Sen Çal Kapımı non si concluderà con il 50° episodio, in onda su Fox Turchia il 25 agosto, sarà invece il 52° a chiudere la serie. L'appuntamento di mercoledì è comunque molto atteso dai fan della serie che sono curiosi di vedere Eda e Serkan alle prese con la novità della gravidanza, annunciata alla fine dell'episodio precedente. L'hype è cresciuto con il secondo trailer rilasciato da Fox, dopo aver visto la scena in cui Eda usa l'espressione "doppio bambino". Sul web si è scatenata la caccia allo spoiler ma, analizzando bene il filmato, si capirà che ha un altro significato.

Anticipazioni 50°episodio di Sen Çal Kapımı 2: Serkan e Eda cercano di nascondere la gravidanza

Mancano soltanto tre episodi al gran finale di Sen Çal Kapımı che dovrebbe concludersi a settembre su Fox Turkiye. Nel frattempo cresce l'attesa dei fan, impazienti di vedere il 50° episodio del 25 agosto. Stando alle anticipazioni mostrate nel primo trailer, Eda e Serkan saranno felici per l'arrivo di un altro bambino e decisi a mantenere il segreto, almeno nei primi tre mesi della gravidanza. I due non vorranno rivelare la lieta notizia soprattutto ad Erdem, il pettegolo dell'Art Life che non tarderà a fare congetture sbagliate, chiedendo a Seyfi se la signora Aydan è incinta. Infine, sempre secondo quanto mostrato nel breve filmato, Serkan porterà Eda a visitare la futura casa in cui andranno a vivere.

L'altra donna in dolce attesa potrebbe essere Pina: anticipazioni di Sen Çal Kapımı in onda il 25 agosto

In attesa di vedere l'intero episodio che si preannuncia ricco di equivoci e momenti emozionanti, il pubblico sta cercando di capire se Eda sia incinta di due gemelli oppure se qualcun'altro sia in dolce attesa. L'interrogativo è sorto dopo il rilascio del secondo trailer di Sen Çal Kapımı in onda il 25 agosto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dunque, cosa voleva dire Eda con l'espressione "doppio bambino"? Il sito turco InternetManşet ha fatto chiarezza sulla questione. Secondo la fonte, Aydan Bolat troverà un test di gravidanza rovistando nella borsa della nipote Pina, uno dei personaggi introdotti nella seconda stagione. Sempre sullo stesso sito si ipotizza che l'altra donna incinta possa essere Piril, una teoria che andrebbe ad affiancarsi a quella più improbabile della gravidanza di Aydan.

Serkan iperprotettivo verso Eda: spoiler Sen Çal Kapımı, 50° episodio

Nel secondo trailer del 50° episodio emerge l'eccitazione, la felicità ma anche un atteggiamento ossessivo di Serkan nei confronti di Eda. La protagonista sarà "investita" dal comportamento iperprotettivo del marito e, quindi, nascondere la gravidanza diventerà ancora più complicato. Alla fine la giovane andrà nel pallone e si lascerà sfuggire l'espressione "Wow, doppio bambino!" che potrebbe essere tradotta anche come "Wow, un altro bambino!" per rispondere ad Aydan che dirà "Bambino in arrivo" riferendosi a Pina. Infatti nel primo trailer la signora Bolat, parlando con Seyfi e Kemal, dirà in maniera agitata di aver trovato nella borsa della nipote un test di gravidanza.

Per la fonte turca, quest'ultima teoria rimane la spiegazione più plausibile. Bisognerà comunque attendere il 25 agosto per averne la certezza.