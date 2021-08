I colpi di scena nella soap opera Beautiful non mancano mai e le anticipazioni riguardanti le nuove puntate americane trasmesse questa estate, rivelano che c'è stato il ritorno in scena della perfida Sheila. La donna ha fatto irruzione in chiesa durante il matrimonio tra Finn e Steffy, confessando al ragazzo di essere la sua vera mamma. Tuttavia, stando ai retroscena che circolano in queste ore sulle pagine dei siti americani, la presenza di Sheila non è durerà a lungo e molto preso ci sarà un'uscita di scena sconvolgente.

Retroscena sulle nuove puntate americane di Beautiful

Nel dettaglio, gli ultimi retroscena sulla soap opera Beautiful, rivelano che la presenza di Sheila nel cast non durerà "per sempre".

La sua presenza, infatti, pare che sia destinata a essere soltanto permanente all'interno delle trama della soap, proprio come è già accaduto in passato.

E, per questa volta, si vocifera che gli sceneggiatori stiano mettendo a punto una vera e propria uscita di scena "sconvolgente" che riguarda la storica dark lady della soap opera.

Sheila esce di scena dal cast della soap

Del resto, il suo ritorno nelle trame americane di Beautiful sta causando non pochi problemi. Ad essere particolarmente colpiti e danneggiati da questa situazione saranno Steffy e Finn.

La figlia di Ridge, subito dopo il matrimonio con Finn, si sentirà "tradita" dal nuovo marito che a sua volta le prometterà di fare il possibile per cercare di tenere Sheila lontano dalle loro vite.

Peccato, però, che suo padre Jack che nel frattempo verrà tenuto sotto ricatto dalla perfida Sheila, consiglierà a Finn di fare esattamente l'opposto e quindi di assecondare le richieste di Sheila, la quale desidera conoscere suo nipote.

Il colpo di scena sarà presto servito nel corso delle nuove puntate americane della soap.

Le anticipazioni di Beautiful, infatti, raccontano che Steffy partirà per un viaggio di lavoro in compagnia di Hope.

Steffy delusa dal marito Finn

La donna, però, anticiperà di qualche giorno il suo rientro ma senza avvertire Finn e nel momento in cui metterà piede a casa, si ritroverà a dover fare i conti con una scena che la lascerà senza parole e profondamente amareggiata.

Steffy, infatti, troverà Sheila mentre tiene in braccio il piccolo Hayes, il tutto sotto gli occhi di Finn, che ha permesso così a sua mamma di avvicinarsi al bambino.

Un duro colpo per Steffy che andrà su tutte le furie nei confronti di suo marito, ritenendo che in questo modo non ha fatto altro che mettere a repentaglio la vita di loro figlio.

Sheila potrebbe morire nelle prossime puntate americane?

Un gesto che potrebbe costare caro al giovane Finn, dato che Steffy potrebbe anche decidere di mettere la parola fine al loro neonato matrimonio.

Resta da capire, però, cosa ne sarà di Sheila: la dark lady della soap potrebbe morire nel corso delle puntate future della soap? Lo scopriremo prossimamente.