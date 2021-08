Iniziano a delinearsi le trame delle nuove puntate di Una Vita.

Le anticipazioni dal 16 al 22 agosto 2021 degli episodi in onda su Canale 5 raccontano infatti che Casilda resterà senza fiato dopo aver ricevuto un inquietante telegramma. Il suo contenuto non preannuncia nulla di buono per la dolce cameriera. Guai in arrivo anche per Genoveva che, dopo aver letto una lettera di Santiago, perderà i sensi e verrà portata d'urgenza in ospedale. Da questo momento in poi, la sua esistenza cambierà per sempre e Felipe dovrà prepararsi a vivere giorni terribili.

Anticipazioni di Una Vita delle prossime puntate

Genoveva sta facendo di tutto per allontanare ogni sospetto sulla morte di Marcia. La sua tenacia verrà premiata, visto che verrà ufficialmente rilasciata di prigione.

Felipe non ha alcuna intenzione di mollare la presa e, una volta davanti a colei che le ha strappato l'amore, le presenterà una lettera di Santiago.

La dark lady, dopo aver letto le parole di Becerra, cadrà a terra priva di sensi. Il suo corpo sarà tremante per le convulsioni, tanto da rendere necessario un ricovero urgente in ospedale. Nonostante tutto, Felipe sarà al suo fianco.

L'avvocato è un uomo d'onore e, anche se odia Genoveva, deve proteggere la salute del figlio che sta per arrivare.

Laura sogna di baciare Felipe

Come svelano gli spoiler di Una Vita, Genoveva si riprenderà e le sue condizioni di salute sembreranno migliorare. Il condizionale è d'obbligo, visto che di lì a poco ci sarà un tracollo.

Intanto, Laura non farà altro che pensare a Felipe e sognerà dolci momenti romantici in sua compagnia.

Svegliatasi in preda alla tachicardia, l'ambigua domestica chiederà un permesso ad Alvarez Hermoso per una commissione urgente.

Casilda trema di paura, spoiler Una Vita

Nelle nuove puntate di Una Vita, la perfida Salmeron non perderà tempo per tentare di salvarsi dalle infamanti accuse sul suo conto. Ora Laura è la sua unica speranza e, insieme a Velasco, ha il chiaro obiettivo di tenerla in pugno per raggiungere il suo obiettivo.

Bellita capirà che il suo matrimonio è a rischio e, per il quieto vivere, proverà ad andare d'accordo con Jose.

Il sogno americano sembra essere sempre più vicino.

Negli episodi settimanali che andranno in onda su Canale 5 dal 16 al 22 agosto 2021, infine, Casilda riceverà l'ennesimo messaggio inquietante.

Gli amici della soffitta inizieranno a notare il comportamento strano di Casilda, solitamente sempre spensierata e allegra.

Per non farli preoccupare, la povera Casilda cercherà una banale scusa, ma in cuore suo si insinuerà una inspiegabile angoscia che non le lascerà pace giorno e notte.