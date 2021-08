Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la popolare soap opera in onda da oltre trent'anni. Le trame delle puntate trasmesse a metà agosto negli Usa raccontano che qualcuno scatenerà il panico alle nozze di Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood). Sheila Carter, infatti, metterà piede a Villa Forrester, annunciando di essere niente di meno che la madre biologica dello sposo, il dottor Finn.

Beautiful: Sheila è la madre di Finn, Brooke è sconvolta

Le anticipazioni di Beautiful, sulle puntate trasmesse a metà agosto in America, svelano che Donna farà una particolare rivelazione a Katie (Heather Tom).

Infatti confiderà a sua sorella di voler tornare insieme a Eric, tanto da volere da lei dei consigli per riconquistarlo. Donna dimostrerà di non aver mai dimenticato il capo della casa di moda, ma il suo piano di conquista potrebbe rivelarsi più difficile del previsto.

Finn, invece, troverà ad attenderlo una bella novità dopo essere diventato il marito di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Il dottore riabbraccerà la sua madre biologica, che si congratulerà con lui per l'uomo che è diventato. Alla fine entrambi si recheranno nel salone della villa per le presentazioni ufficiali in famiglia.

Purtroppo il momento di festa diventerà un vero incubo per la famiglia Forrester. Brooke, infatti, rimarrà sconvolta quando si troverà davanti Sheila, ovvero la madre di Finn.

Anche Ridge Forrester (Thorsten Kaye) avrà una reazione furiosa, tanto da provare a cacciarla dalla tenuta.

Jack conferma la versione della Carter

Nel corso delle puntate della soap opera, Steffy informerà Finn che Sheila non è una persona gradita all'interno della famiglia. Un atteggiamento che destabilizzerà il neo marito.

Inoltre la ragazza dirà a quest'ultimo che Sheila potrebbe mentirgli sul fatto di essere sua madre.

Neanche a dirlo, Sheila cercherà l'appoggio di Jack, che confermerà la sua versione. L'uomo dimostrerà di essersi pentito di non aver raccontato fin da subito la verità a suo figlio biologico.

Steffy e il marito non consumano la prima notte di nozze

Il ritorno di Sheila turberà gli animi di Finn e Steffy, che non riusciranno a trascorrere come sognavano la loro prima notte di nozze. A tal proposito, Carter dimostrerà di non essere cambiata. Anzi, la donna deciderà di mettere zizzania tra moglie e marito, quando capirà che sua nuora ha deciso di escluderla dalla vita di suo figlio e nipote.

In attesa di vedere tutti questi colpi di scena, si ricorda che Beautiful in Italia è in programma dal lunedì alla domenica su Canale 5 e in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.