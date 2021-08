Continua a non convincere molti la storia d'amore tra Manuela Carriero e Luciano Punzo. I due si sono fidanzati nel villaggio di Temptation Island poco più di un mese fa, ma c'è ancora chi pensa che il ragazzo stia recitando una parte pur di avere tutta l'attenzione dei media su di sé. A prendere le parti del napoletano è stata la fidanzata, che su Instagram ha precisato che se il tentatore avesse desiderato solo il successo, avrebbe puntato al trono di Uomini e donne e non a una relazione seria.

Il pensiero della protagonista di Temptation Island

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra una fidanzata e un single di Temptation Island: Manuela e Luciano, infatti, continuano a viversi lontano dai riflettori, nonostante siano ancora in tanti a mettere in dubbio i loro sentimenti. Il ragazzo in particolare, sui social network, viene spesso preso di mira da chi è certo che stia prendendo in giro Carriero solo per visibilità, quella che continuerebbe a cavalcare ora che il reality show è finito.

A difendere il "bersagliato" Punzo ci ha pensato la sua dolce metà con alcune risposte che ha dato su Instagram ai follower più scettici.

"In lui ho visto un ragazzo tanto buono e dolce con cui poter parlare.

L’ho lasciato fare con il semplice scopo di far vedere a tutti come un vero uomo dovrebbe trattare una donna. Verso la fine del percorso qualcosa è cambiato da parte di entrambi, io ero stufa di sentirmi sempre disprezzata e lui era stufo di vedermi piangere. Quando mi ha detto che avrebbe lasciato il programma se mi avesse vista stare ancora male, ho capito quanto ci tenesse a me", ha raccontato la pugliese, prima d'informare i curiosi del fatto che non si sarebbe mai aspettata un lieto fine come quello che ha vissuto.

L'accostamento del volto di Temptation Island a Uomini e Donne

Rivolgendosi direttamente a tutte quelle persone che sostengono che Punzo la stia usando per di accrescere la propria fama dopo la partecipazione a Temptation Island, Manuela ha aggiunto: "Se Luciano avesse voluto il successo, avrebbe aspirato al trono di Uomini e Donne non credi?".

"Invece ha preferito ascoltare il cuore", ha scritto la brindisina in alcune storie su Instagram che sono apparse sul suo profilo l'8 agosto.

La protagonista del reality show di Canale 5, dunque, ha lasciato intendere che il suo fidanzato avrebbe avuto ottime possibilità di diventare uno dei nuovi tronisti del dating show di Maria De Filippi ma, smentendo tutti gli scettici, ha scelto il sentimento che prova per lei a un eventuale ingresso nel cast di un altro format di successo di Mediaset.

L'assenza dei single di Temptation Island alle nozze

Anche se tra Manuela e Luciano va tutto molto bene (sono già state fatte le presentazioni in famiglia), sabato 7 agosto non hanno potuto presenziare a un importante evento mano nella mano.

Al matrimonio di Claudia Venturini e Ste Socionovo, infatti, non sono stati invitati i ragazzi single che hanno tentato tutti i protagonisti di Temptation Island.

Carriero, dunque, ha partecipato alla cerimonia da sola, così come tutti gli altri membri del cast del reality show che oggi fanno coppia con altre persone: Alessandro ha dovuto lasciare a casa Carlotta e Stefano è arrivato nelle Marche senza Federica.

Le nozze che ci sono state il 7 agosto, inoltre, sono state l'occasione per rivedere insieme, o comunque vicini, coloro che si sono detti addio al falò: Valentina e Tommaso sono apparsi piuttosto complici, così come Jessica e Alessandro (anche lei starebbe frequentando un'altra persona dopo la rottura).

Felici e innamorati, invece, erano Floriana e Federico, Alessio e Natascia, gli unici (assieme ai neo sposi) ad aver superato le difficoltà del programma e a essere tornati a casa più uniti che mai. Un altro grande assente, infine, è stato Filippo Bisciglia: il conduttore di Temptation è stato invitato, ma non si è visto né in chiesa né alla festa.