Le anticipazioni spagnole della soap opera Una vita rivelano che ci saranno dei risvolti importanti che avranno come protagonista la domestica Laura. La donna, infatti, porterà avanti un vero e proprio doppio gioco che non passerà inosservato e che attuerà per cercare di racimolare quanto più denaro possibile per salvare la vita di sua sorella. Ma il colpo di scena delle nuove puntate della soap iberica arriverà nel momento in cui Laura arriverà a mettere in serio pericolo la vita di Felipe, causandone l'avvelenamento.

Gli intrighi di Laura: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che Laura dimostrerà di essere disposta a tutto pur di ottenere in cambio denaro, il quale le servirà a garantire, a sua sorella disabile, la possibilità di sottoporsi ad una operazione costosissima che le permetterà di salvarle la vita.

A tal proposito, Laura, attraverso i suoi tranelli e gli inganni che metterà in atto, cercherà di ottenere denaro sia da Genoveva sia dall'avvocato Velasco, andando così contro Felipe che cercherà di portare alla luce la verità sulla morte della domestica brasiliana Marcia.

Il vero colpo di scena delle prossime puntate della soap opera, in onda su Canale 5 e Rete 4, però, arriverà nel momento in cui Velasco chiederà a Laura di compiere una vero e proprio omicidio.

Laura avvelena l'avvocato Felipe

Il perfido avvocato che ha permesso a Genoveva di uscire dal carcere e di tornare in libertà dopo le accuse per la morte di Marcia, chiederà a Laura di causare la morte di Felipe e in questo modo sbarazzarsi per sempre di lui.

Un piano atroce che, tuttavia, Laura accetterà di portare a termine sempre in cambio di soldi che permetteranno di poter pagare la costosissima operazione alla sorella.

Così, senza pensarci su due volte, la domestica comincerà ad avvelenare Felipe e, nel giro di pochi giorni, la situazione precipiterà drasticamente.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che l'avvocato verrà portato con urgenza in ospedale dopo un malore, che gli farà battere la testa al pavimento.

Felipe in gravi condizioni: anticipazioni spagnole Una Vita

Genoveva, in un primo momento, crederà che suo marito stia facendo perdere le sue tracce: poi però scoprirà che si trova in ospedale.

Qui i medici la metteranno al corrente della gravità della situazione in cui si trova Felipe: le sue condizioni di salute sono molto preoccupanti e i medici non sanno se si salverà.

La dark lady di Acacias si lascerà andare alla disperazione totale nel momento in cui scoprirà la drammaticità della situazione di suo marito. Sebbene in precedenza anche lei avesse maturato il desiderio di vendetta contro Felipe, scoprire che si trova in pericolo di vita la renderà particolarmente vulnerabile.