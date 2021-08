Nella puntata 51 di Sen Çal Kapımı la gravidanza di Eda partirà direttamente dal quarto mese e insieme al marito avranno la possibilità di scoprire il sesso del nascituro, ma il desiderio dei coniugi sarà contrastante. Intanto Kiraz inizierà a dare i primi segni di gelosia, quando vedrà il padre super concentrato sul nuovo bambino.

Serkan vuole sapere se il figlio in arrivo è maschio o femmina

Nella puntata numero 51 di Sen Çal Kapımı, la Gravidanza di Eda scorrerà molto velocemente, infatti giungerà al quarto mese. Per questo motivo, insieme a Serkan, si recherà dal medico per l'abitudinaria visita di controllo.

I due, finalmente, avranno la possibilità di scoprire se il baby Bolat in arrivo è femmina oppure maschio.

Serkan non vedrà l'ora di scoprire il sesso del suo secondogenito, mentre per Eda non sarà proprio così, infatti chiederà al marito di mantenere la sorpresa. Serkan fingerà di accettare la situazione, ma in realtà morirà dalla voglia di sapere l'esito dell'ecografia e per farlo mobiliterà tutti, in primis il suo caro amico Engin. I due proveranno, addirittura, a scrutare l'ecografia con una lente d'ingrandimento, ma ovviamente la cosa non sarà facile da capire. Chissà se Eda, alla fine, gli farà una sorpresa, facendogli scoprire il sesso del nascituro.

Kiraz gelosa del bebè in arrivo

Intanto la coppia dovrà occuparsi di un'altra incombenza: la gelosia di Kiraz.

Sarà una cosa inevitabile, visto che le attenzioni di Serkan saranno tutte per Eda e il bambino in arrivo. A un certo punto l'architetto non vedrà l'ora di sentire il bambino scalciare e per Kiraz, alla fine, non sarà qualcosa di così eccezionale.

Infatti, quando saranno nel giardino di casa, la piccola, con tutte le sue forze, sferrerà un calcio in piena gamba al padre e perché lo farà?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per dimostrare che saper calciare non è una cosa così "speciale", visto che lo sa fare anche lei.

Serkan l'ipocondriaco

Serkan, nel mentre, vorrà tenere la salute di Eda sotto controllo, al limite del maniacale. In primis assumerà due infermiere che possano seguire la moglie 24 ore su 24, ma non solo. Non vorrà che la ragazza si affatichi, per questo motivo vorrebbe che smettesse di lavorare, ma la moglie non vorrà sentire ragioni.

Allora a Serkan non resterà che passare alle "maniere forti".

Interpellerà il ginecologo e gli offrirà una tangente per fargli scrivere nella cartella clinica di Eda che per precauzione deve lasciare il lavoro. Non solo il medico non accetterà la proposta, ma racconterà tutto ciò che è successo a Eda. Come prenderà la cosa la ragazza?

Durante la puntata ci sarà anche la proposta di matrimonio ufficiale, con il rito del caffè turco, che Kemal farà ad Aydan. Infatti spetterà a Serkan tagliare la kurdela, ovvero il filo che lega i due anelli e che sancisce il fidanzamento della coppia.

L'appuntamento con l'episodio 51 di Sen Çal Kapımı è per mercoledì 1° settembre su Fox Turkiye.