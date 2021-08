Cresce l'attesa per il nuovo Grande Fratello Vip. Il reality show di Canale 5, giunto alla sua sesta edizione, tornerà in onda da settembre in poi con il consueto doppio appuntamento settimanale in prime time.

In queste ore circolano un bel po' di nomi sui possibili nuovi concorrenti della prossima edizione e arrivano anche le prime conferme su chi ha sostenuto realmente i casting e chi no. Uno di quelli che, gli autori del GF Vip 6 li ha incontrati per davvero, è Gian Maria Sainato, ex fidanzato di Tommaso Zorzi.

Gian Maria, ex di Tommaso Zorzi, ha fatto il provino per il Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, a fare un po' di chiarezza sulle voci che circolano sul conto di Gian Maria Sainato, ex fidanzato di Zorzi, vincitore e protagonista indiscusso dell'ultima edizione del GF Vip, è stato lui stesso sui social.

Gian Maria, infatti, ha realizzato un video sul suo profilo ufficiale "Tik Tok", in cui ha precisato e confermato di aver sostenuto il casting per la prossima edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

In questo modo, quindi, l'ex fidanzato di Tommaso ha tolto ogni dubbio sulle voci che circolano sul suo conto, confermando che ad oggi è tra i "vip" in lizza per entrare a far parte del Grande Fratello Vip 6 in onda da settembre.

Il possibile ritorno di Tommaso Zorzi al GF Vip 6

Una notizia che, sicuramente non passerà inosservata tra i numerosi fan di Tommaso, dato che nel caso in cui la produzione dovesse scegliere per davvero Gian Maria Sainato come nuovo concorrente, potrebbe di fatto esserci anche un "ritorno" in scena di Zorzi.

C'è da scommettere, infatti, che Sainato sicuramente non eviterà di parlare della propria storia d'amore con il vincitore della passata edizione del GF Vip, proprio come aveva fatto già quest'anno nei vari talk show pomeridiani di Barbara d'Urso.

A questo punto, come da buona tradizione del reality show Mediaset, non va escluso neppure un possibile confronto proprio con il suo ex Zorzi, che in questo modo potrebbe tornare a varcare di nuovo la soglia della porta rossa di Cinecittà, dopo il successo che ha ottenuto lo scorso anno grazie a questa esperienza tv.

Tommaso Zorzi e gli scatti d'amore con Tommaso Stanzani

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se Gian Maria verrà effettivamente confermato o meno come nuovo concorrente del prossimo GF Vip 6, Tommaso Zorzi in queste ore è tornato a postare foto su Instagram.

Dopo qualche giorno di assenza, Tommaso ha scelto di caricare delle immagini che raccontano un po' degli ultimi giorni trascorsi in giro per le Eolie col suo nuovo fidanzato Tommaso Stanzani.

I due, complici e innamorati più che mai, hanno ormai ufficializzato pubblicamente la loro relazione che procede nel migliore dei modi.